Concerti di Gianni Morandi nel 2018 | date e biglietti in prevendita per il tour al via

(Di martedì 6 febbraio 2018) Parte dal 22 febbraio la lunga serie didinel: ospite del Festival di Sanremo, voluto sul palco dall'amico "capitano coraggioso" Claudio Baglioni, l'eterno ragazzo di Monghidoro si appresta a dare il via ad un importantenei palazzetti che lo vedrà impegnato nei mesi di febbraio e marzo, destinato a concludersi con un grande spettacolo all'Arena di Verona il 25 aprile.Idinelsono spettacoli nuovi di zecca, a supporto del suo quarantesimo album di inediti in carriera, dal titolo d'amore d'autore rilasciato su etichetta Sony Music.Al Festival di Sanremopresenta insieme a Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, autore del brano, il nuovo singolo Una vita che ti sogno, entrato in rotazione radiofonica sabato 27 gennaio: i due si sono incontrati due anni fa in un ristorante romano grazie ...