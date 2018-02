Come sta Nadia Toffa? Le ultime notizie prime del ritorno a Le Iene

Ecco Come il Giappone sta usando i robot per il "caregiving" degli anziani : Nel 2020, prevede il governo, quattro pazienti su cinque verranno accuditi da intelligenze artificiali e automi "da sollevamento"

Sanremo - giallo sulle condizioni di Laura Pausini. Ora si scopre tutto - parla lei. A poche ore dall’inizio del Festival la cantante ha voluto dire a tutti Come stanno davvero le cose sulla sua salute : È una delle cantanti più amate di sempre e appena si è saputo che sarebbe stata ospite a Sanremo i fan sono andati in delirio. Poi è nato un piccolo giallo intorno alle sue condizioni di salute. Il Festival di Sanremo, per il suo esordio, dovrà accontentarsi di Fiorello, Gianni Morandi e Tommaso Paradiso. Laura Pausini, attesa nella prima serata, è stata costretta a rinunciare a causa di una forte laringite. Le voci si sono rincorse per ...

Calabria - inchiesta sull’appalto per l’elisoccorso : 4 arresti. “Manager si muovevano Come trafficanti di cocaina” : “Questi si muovono come i trafficanti di cocaina. Si davano appuntamenti in un ristorante e all’ultimo minuto lo cambiavano”. Sono le parole usate dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, per definire un dirigente della Regione Calabria, uno dell’Azienda sanitaria locale e due manager della Babcock Mcs Italia Spa. I quattro sono finiti oggi agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta La Punta. Per gli inquirenti volevano alterare ...

Come eliminare account Instagram : In passato abbiamo creato un account Instagram, il quale si è rivelato totalmente inutile? Se il noto social network non fa per noi, possiamo tranquillamente eliminare il nostro account in poche e semplici mosse. Possiamo procedere in due modi diversi. Possiamo eliminare definitivamente il nostro account, oppure possiamo disattivarlo temporaneamente, nel caso in cui volessimo recuperarlo in futuro. Backup Prima di procedere con ...

Laura Pausini sarà presente al Festival di Sanremo : Come sta ora : Sanremo 2018, Laura Pausini ha la laringite: stasera ci sarà? Tra poche ore si alzerà il sipario sulla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, nella doppia veste di direttore artistico e conduttore, Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino sono pronti a dare il via alla gara dei 20 Campioni e delle 8 Nuove Proposte. Grande attesa per gli ospiti di stasera: Fiorello, Gianni Morandi, il cast del film di Gabriele ...

Come evitare le patologie oculari dovute dal sole e non solo in estate! : Non solo in estate dobbiamo proteggere gli occhi dai raggi solari. Per farlo poi bisogna affidarsi a occhiali da sole con lenti filtrate UV di qualità. Questo ci aiuterà ad evitare malattie oculari causate proprio dalle radiazioni solari. Queste possono interessare diverse parti dell’occhio andando a colpire: Palpebra Congiuntiva Cornea Cristallino Retina Vediamo nello specifico le diverse patologie in cui si rischia di incorrere se non ...

Come mai Michele Cucuzza è sparito dalla RAI? Solo ora il noto giornalista 'vuota il sacco' : Nonostante negli anni 90 fosse uno dei più famosi giornalisti della Tv e un conduttore molto amato dal pubblico, da diversi anni sembra scomparso dal piccolo schermo. Ma quale sarà il motivo che ha ...

Come riconosce quale canzone stai ascoltando guardando immagini del tuo cervello : Alcuni ricercatori hanno addestrato un'intelligenza artificiale a riconoscere canzoni dalle immagini dell'attività cerebrale suscitata dal loro ascolto

[L'intervista] "Abbiamo fatto circa ventimila rimpatri forzati di migranti in un anno. Ecco Come" : Magistrato prestato alla politica, è un testimone diretto di cinque anni di flussi migratori e di emergenze profughi che hanno condizionato l'agenda dell'Europa e dell'Italia, soprattutto. Cinque ...