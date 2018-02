Come bruciare 1000 calorie

Alimentazione : ecco Come bruciare i grassi e perdere peso senza sforzi : Dopo le festività natalizie, perdere qualche odioso chilo di troppo diventa un imperativo per molti italiani, per cui, come bruciare i grassi e perdere peso senza sforzi? L’Alimentazione ha, anche in questo caso, un ruolo cruciale. Riducete i carboidrati, assumendo cibi ricchi di proteine (pesce, carne bianca, uova sino a 2 a settimana), legumi, cereali integrali; consumate frutta e verdura, evitando alcolici, fritture, insaccati, dolci ...