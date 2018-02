Combinata nordica | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i favoriti e i pretendenti alle

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze azzurre di andare a medaglia nella Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang saranno quasi totalmente concentrate su Alessandro Pittin, fuoriclasse carnico tornato a spiccare il volo dopo due stagioni difficili e pronto a contendere il podio ai migliori interpreti mondiali della disciplina. L’Italia si presenta in Corea del Sud con altri tre atleti, l’esperto Lukas ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Saranno in tutto nove le medaglie in palio per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, dove vedremo una grandissima sfida tra i migliori atleti del mondo. Il programma delle gare si aprirà mercoledì 14 febbraio con la prima Gundersen, che prevede un salto dal trampolino normale HS109 e un segmento di fondo di 10 km sul circuito coreano. Martedì 20 febbraio si svolgerà invece la seconda Gundersen, che questa volta vedrà gli ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Jan Schmid ruggisce ad Hakuba! Sul podio Ilves e Watabe - si riapre la contesa per la sfera di cristallo : Il ruggito del campione. Jan Schmid ha trionfato ad Hakuba nella prova di Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, l’ultima prima delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, e ha accorciato nuovamente in classifica rispetto ad Akito Watabe, che in casa propria dopo il successo di ieri vede assottigliarsi il margine di vantaggio in classifica generale rispetto al fuoriclasse norvegese. Schmid ha avuto il merito di credere nella rimonta ...

Combinata nordica - Mondiali Juniores 2018 : oro per lo sloveno Vid Vrhovnik - davanti a Terzer e Vytrval. Nono posto per Aaron Kostner : I Mondiali Juniores di Combinata nordica di Kandersteg (Svizzera) si chiudono con il trionfo del 18enne sloveno Vid Vrhovnik, che conquista la medaglia d’oro della seconda Gundersen, davanti all’austriaco Dominik Terzer e al ceco Jan Vytrval. Una gara molto equilibrata per via dei distacchi contenuti al termine della sessione di salto dal trampolino normale HS106, dove il tedesco Luis Lehnert è riuscito a realizzare il miglior punteggio (126.6) ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Hakuba 2018 : Akito Watabe domina davanti al proprio pubblico - secondo posto per Jan Schmid : La prima Gundersen di Hakuba (Giappone), dove è in corso la settima tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica, va come da pronostico al padrone di casa Akito Watabe, che domina la gara e rimane saldamente in testa alla classifica generale. Alle sue spalle troviamo il norvegese Jan Schmid e il tedesco Manuel Faisst. Watabe aveva già di fatto ipotecato la vittoria con un salto praticamente perfetto dal trampolino lungo HS134, andando a ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Alessandro Pittin l’asso pigliatutto. O la va o la spacca : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze di medaglia della pattuglia italiana della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang dipenderanno quasi totalmente dal talento del fuoriclasse carnico, che, alla sua quarta partecipazione olimpica, proverà a far saltare il banco e a regalare un’altra storica gioia ai colori azzurri. Pittin ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori in questa stagione dopo due anni di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Kristjan Ilves beffa Watabe e Schmid e domina il PCR di Hakuba : Tra i due litiganti il terzo gode. L’estone Kristjan Ilves beffa Akito Watabe e Jan Schmid e domina il Provisional Competition Round di Hakuba, in Giappone, dove è in corso l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 prima delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Ilves ha sfoderato un salto da 125.8 punti, tenendosi dietro il giapponese Watabe, leader della classifica generale con 122.7 punti e 12” di distacco ...

Combinata nordica - Mondiali Juniores 2018 : Austria padrona della staffetta a Kandersteg! Germania e Norvegia sul podio - Italia nona : La staffetta parla Austriaco ai Mondiali Juniores 2018 di Combinata nordica, in programma a Kandersteg, in Svizzera. L’Austria ha letteralmente dominato la prova a squadre, prendendo il sopravvento nel salto e accumulando ulteriore vantaggio nella 4×5 km di fondo per poi tagliare il traguardo a braccia alzate. Johannes Lamparter, Mika Vermeulen, Florian Dagn e Dominik Terzer hanno messo in mostra una notevole compattezza di squadra, ...

Combinata nordica - Mondiali Juniores 2018 : Ondrej Pazout in trionfo a Kandersteg! Oftebro e Loomis sul podio - Kostner undicesimo : Suona l’inno della Repubblica Ceca nella prima gara dei Mondiali Juniores 2018 di Combinata nordica, in corso di svolgimento a Kandersteg, in Svizzera. Il ceco Ondrej Pazout ha dominato la Gundersen che ha aperto le danze nella competizione, sfoderando un salto magistrale dal trampolino normale HS109 e gestendo il vantaggio nella 10 km di fondo. Pazout è partito con un margine di 11” sul connazionale Jan Vytrval prima del segmento di fondo ...

Combinata nordica - Raffaele Buzzi : “Nel salto posso migliorare ancora molto - alle Olimpiadi punterò alla top 15” : ESCLUSIVA – Nella squadra azzurra della Combinata nordica c’è un giovane talento che sta dimostrando il proprio valore in Coppa del Mondo, riuscendo a competere con i migliori atleti a livello internazionale. Stiamo parlando di Raffaele Buzzi, atleta friulano classe ’95, che il prossimo mese farà il suo esordio alle Olimpiadi. In questa stagione Buzzi ha trovato il suo miglior piazzamento in carriera a Ruka, dove ha chiuso al 25° posto. I suoi ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Alessandro Pittin - le rimonte nel fondo non bastano e alle Olimpiadi servirà un grande salto : Il fine settimana della Coppa del Mondo di Combinata nordica, con il Nordic Combined Triple di Seefeld, ha confermato ancora il trend di questa parte di stagione per Alessandro Pittin: salti al di sotto delle sue possibilità e grandi rimonte sugli sci stretti, che non bastano però per poter ambire ad un piazzamento di rilievo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le tre gare realizzate dall’azzurro per capire anche quali saranno le sue ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Watabe - doppio colpo a Seefeld! Vince il Nordic Combined Triple ed è primo in classifica! Pittin 23° in rimonta : Akito Watabe re di Seefeld. Il giapponese ha letteralmente dominato il Nordic Combined Triple, infliggendo distacchi abissali agli avversari anche nella terza Gundersen e salendo al comando della classifica della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata Nordica. Superlativa la prova del nipponico, che ha ipotecato il tris con un salto da antologia dal trampolino normale HS106 e con l’ennesima prova solida sugli sci stretti, preservando un ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati dell’Italia. Alessandro Pittin guida la spedizione azzurra : Quattro alfieri azzurri a caccia di un grande risultato a PyeongChang. La Federazione Italiana Sport Invernali ha definito il quadro dei convocati per le Olimpiadi 2018, integrando l’elenco per la Combinata nordica con Raffaele Buzzi, Aaron Kostner e Lukas Runggaldier, che vanno ad aggiungersi alla punta di diamante Alessandro Pittin. Sarà quest’ultimo la freccia principale all’arco di un gruppo che nutre ambizioni da medaglia ...