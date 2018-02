Clima | ok del Parlamento Europeo alle nuove norme sul mercato delle emissioni 

Gli effetti senza fine del cambiamento Climatico : alcuni stagni dell’Artico - creati dallo scioglimento dei ghiacci - potrebbero essere fonti di emissioni di carbonio : Un nuovo studio canadese ha scoperto che il carbonio rilasciato da alcune pozze d’acqua nell’Alto Artico potrebbero essere una fonte nascosta di emissioni di gas serra. Lo studio ha analizzato il modo in cui il carbonio organico disciolto (DOC) conservato nel permafrost artico – che si sta sciogliendo velocemente a causa del cambiamento climatico – viene rilasciato nei bacini artici a causa di alterazioni fisiche che trasferiscono le sostanze ...

Vincere la sfida del Clima per far crescere l’economia : Si respira un'aria nuova nell'economia, un numero sempre maggiore di imprese guardano alla green economy e ne fanno la chiave del proprio business. I soggetti finanziari cominciano a verificare che il cambiamento climatico modifica la mappa dei loro asset e li spinge a scelte che tengano conto dell'evoluzione della crisi climatica spostando il loro interesse verso investimenti green. Alcuni Stati hanno emesso titoli obbligazionari green o lo ...

La dieta del cambiamento Climatico : un nuovo studio dimostra gli effetti dello scioglimento dei ghiacci sugli orsi polari - ora a rischio estinzione : Un nuovo studio dimostra che alcuni orsi polari nell’Artico stanno perdendo peso nel periodo in cui dovrebbero farlo aumentare: è la dieta del cambiamento climatico. Gli scienziati danno la colpa al riscaldamento globale per la diminuzione del ghiaccio nell’Oceano Artico di cui gli orsi hanno bisogno per cacciare le foche in primavera. Per condurre la loro ricerca, gli scienziati hanno spiato gli orsi polari munendo 9 femmine bianche giganti di ...

Usa - Pentagono in controtendenza su Trump : 'Il cambiamento Climatico minaccia metà delle nostre 3.500 basi militari nel mondo' : L'allarme clima stavolta viene dal Pentagono. Il cambiamento climatico minaccia la metà delle 3.500 basi militari americane nel mondo. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso sul web dal Center for Climate & Security, un think-tank climatico di Washington. Stando al documento, ...

Clima : il target dell’Accordo di Parigi potrebbe diventare irraggiungibile entro 5 anni : Secondo le previsioni del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, l’obiettivo di contenimento dell’aumento delle temperature entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, fulcro dell’Accordo di Parigi sul Clima, potrebbe diventare presto irraggiungibile. L’innalzamento della temperatura media globale “dovrebbe superare il grado centigrado, e potrebbe raggiungere 1,5 gradi, nei prossimi ...

Pentagono : i cambiamenti Climatici minacciano metà delle basi militari : Secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso dal Center for Climate & Security, i cambiamenti climatici minaccerebbero la metà delle 3.500 basi militari statunitensi nel mondo. Secondo il report circa la metà dei siti militari è stata interessata da uno o più eventi meteo estremi legati ai cambiamenti climatici, dalla siccità alle inondazioni, passando per le temperature estreme. “Le risposte ...

Clima ed energia - la rivoluzione green dell'Europa : per la prima volta le energie rinnovabili hanno superato il carbone - boom Italia

Meteo - Giorni della Merla senza inverno. Sole e Clima mite : Roma, 28 gen. (askanews) Anche quest'anno i Giorni della Merla (29, 30 e 31 gennaio) non rispetteranno la tradizione e trascorreranno senza un clima invernale: ci attende, infatti, una fine del mese ...

Clima pazzo - mandorli già in fiore per i giorni della 'merla' -

Clima - gennaio caldo e siccitoso : nei Giorni della Merla i mandorli sono già in fiore : gennaio 2018 caldo e siccitoso: ha anche smentito i proverbi dei Giorni della Merla, confermando la tendenza ai cambiamenti Climatici, con i mandorli che cominciano a fiorire, e tutte le coltivazioni sono in grande anticipo. Il dato emerge da un monitoraggio della Coldiretti che sottolinea come a gennaio le temperature massime siano ben al sopra della media mentre le precipitazioni sono ridotte del 12% secondo le elaborazioni su dati Ucea ...

Clima - la catastrofe di Città del Capo : “è il nostro 11 settembre - aiutateci” : Mentre il Sudafrica sta per prosciugarsi, la leader Helen Zille ha sottolineato che la situazione attuale crea una sfida grande quanto quella creata dagli attacchi terroristici dell’11 settembre a New York, durante un’apparizione su BBC Newsnight. Ecco le sue parole: “Credo che restare senz’acqua sia una cosa molto grave, ci sono 4 milioni e mezzo di persone a Città del Capo. Se il sistema idrico municipale si prosciuga in una Città di queste ...

Carla Pernice - ex studentessa del corso 'Diritto e Scienza' tenuto da Francesco Bellomo - racconta in che Clima ha vissuto Audio

Gli effetti del Clima sulla nostra salute - un italiano su quattro soffre per il tempo

La questione sacchetti insegna : il costo del cambiamento Climatico lo paghiamo noi : 3.500.000.000.000.000. Tremilacinquecento milioni di miliardi. Di sacchetti di plastica. Meglio, di quote della tassa da 2 centesimi su quelli per le verdure. Se lo studio di Bank of America sulle misure necessarie a parare la catastrofe globale del cambiamento climatico è corretto queste sono le dimensioni del problema. Per evitare che il termometro vada fuori scala, da 4 a 12 gradi in più, alla fine della vita dei miei figli, occorre ...