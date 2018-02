Chloe Kim | la millennial che cambierà la storia dello snowboard

gqitalia

: @Kim_YOBAB chloe HAHAHHAHAAHHHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHA - chloexxoxx_ : @Kim_YOBAB chloe HAHAHHAHAAHHHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHA -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Non ha ancora vinto una medaglia olimpica solo perché a Sochi 2014 era troppo giovane per gareggiare ma, a 17 anni appena,Kim è attesa ai Giochi di PyeongChang come in passato lo furono solo campioni del calibro di Shaun White o Michael Phelps. Genitori coreani, californiana fino al midollo, la, testimonial della limited edition di maschere e occhiali Oakley Harmony Fade, non è un’adolescente come gli altri: è da quando ha 8 anni che strabilia con la tavola daai piedi e non a caso è laer più giovane ad essere salita sul podio degli X Games e ad aver ottenuto il titolo nel TTR World Tour. Insomma,ha già un palmares ineguagliabile: argento nel Superpipe agli X Games invernali del 2014, oro nel Superpipe l’anno successivo, nel 2016ha ricevuto la nomination per il premio EPSY come “Miglior Atleta Esordiente” per ...