Chi è Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ospite a Sanremo 2018 | autore per Morandi e

Tommaso Cerno - ‘la candidatura con An? Per riabilitare Pasolini in Friuli. Ora nel Pd perché ha il coraggio di Chiamarsi partito’ : “Lo rivendico e ritrovandomi nella situazione di vent’anni fa rifarei la stessa cosa. Non sono mai stato vicino a quel partito, ma all’epoca è stato l’unico a voler appoggiare la mia battaglia per riabilitare Pasolini. Se mi fossi affidato alla sinistra mi avrebbero sbattuto la porta in faccia“. Per Tommaso Cerno, ex condirettore di Repubblica adesso in corsa per il Pd al Senato, quella vecchia candidatura con ...