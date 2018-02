Chi di bullismo ferisce di bullismo perisce : l’iniziativa di ScuolaZoo : Sul bullismo registriamo una brillante iniziativa di ScuolaZoo che illustriamo di seguito così come è pervenuta alla nostra redazione. Quando in sostanza di bullismo si può andare in depressione ma anche emergere. L’iniziativa Per la Giornata Nazionale contro i Bullismi di domani, vi informiamo che noi di ScuolaZoo da una settimana portiamo avanti una campagna […] L'articolo Chi di bullismo ferisce di bullismo perisce: ...

Cyberbullismo e molestie in Rete Italia decima nel mondo per il risChio : In cento città Italiane si è parlato di Cyberbullismo, martedì 6 febbraio, nella giornata mondiale del Safer Internet 2018, organizzata da Polizia Postale, Polizia di Stato, Miur e Moige, per ...

Vittima bullismo su Fb - basta sChifo : ANSA, - BARI, 2 FEB - Pierluigi Glionna, ventenne di Spinazzola, in Puglia, dopo anni di vessazioni e insulti subiti a scuola e in strada da chi lo chiama 'Piergay', ha deciso nei giorni scorsi di ...

Gay : vittima di bullismo denuncia su Fb - basta con questo sChifo : Pierluigi Glionna, ventenne di Spinazzola , Barletta-Andria-Trani, , dopo anni di vessazioni e insulti subiti a scuola e in strada da chi lo chiama 'Piergay', ha deciso nei giorni scorsi di denunciare ...

Cyberbullismo : eduChiamo alla legge per educare alla rete : A meno di un anno dall'approvazione della legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo" il modello fa scuola in Europa ma non in Italia, o, almeno, ancora non viene adottato in modo corretto, completo e capillare.Secondo l'indagine della Società italiana di Pediatria, risulta che il 68% degli adolescenti che subisce bullismo dichiara di non averne parlato con nessuno. ...

In Puglia lo sfogo di un 20enne dopo anni di bullismo : "Non Chiamatemi più Piergay" : Un post su Facebook di Pierluigi Glionna, che vive a Spinazzola, diventa virale. dopo l'ennesimo episodio di violenza verbale, ha deciso di raccontare la sua...

Omofobia - in Puglia lo sfogo di un 20enne dopo anni di bullismo : "Non Chiamatemi più Piergay" : Un post su Facebook di Pierluigi Glionna, che vive a Spinazzola, diventa virale. dopo l'ennesimo episodio di violenza verbale, ha deciso di raccontare la sua...

PinocChio - un burattino contro il bullismo. Arriva a Gubbio il Teatro Umbro dei Burattini : Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle centinaia di spettacoli in tutta la Penisola, dal Friuli alla Sicilia, e si appresta a toccare nuove ...

Elezioni - BosChi dalle Alpi alle Piramidi : capolista anche in tre collegi in Sicilia. Il Pd sull’isola : “Atto di bullismo” : La candidatura di Maria Elena Boschi? “Sarà presente in diversi collegi e in diversi territori” Quali? “Sarà capolista anche in zone in cui ha avuto modo di lavorare nell’attività di governo, per esempio a Taormina dove è stata organizzatrice del G7 delle donne”. Parola di Matteo Renzi che in questo modo ha anticipato in conferenza stampa la decisione di piazzare la sottosegretaria del governo di Paolo ...

Alla Sala dei Cordari lo spettacolo 'PinocChio - un burattino contro il bullismo' : Il Teatro Umbro dei Burattini, diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle centinaia di spettacoli in tutta la Penisola, dal Friuli Alla Sicilia, e si appresta a toccare nuove ...

Torna #Maipiùbullismo - su Rai2 il social coaChing tv sul bullismo : Roma, (askanews) - Va in onda dal 10 gennaio, per quattro puntate, su Rai2, la seconda stagione di #Maipiùbullismo, il primo social coaching televisivo (realizzato dalla società Verve Media Company, ...

'#Maipiùbullismo' porta il social coaChing su Rai2 : Il programma è un format internazionale trasmesso in Olanda e Spagna e in corso di preparazione in 12 paesi nel mondo.

Video hard - minorenni nude e cyberbullismo : viaggio nei gruppi dentro le app a risChio : Da Telegram a Kik, decine di migliaia di utenti si scambiano a gruppi foto di rapporti sessuali Spesso delle vittime vengono resi pubblicianche indirizzi, password e numeri di telefono