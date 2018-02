Chelsea | per la panchina c’è Luis Enrique in pole

CONTE ESONERATO?/ Il Chelsea perde 4-1 con il Watford - Courtois e Cahill lo difendono : crediamo in lui : CONTE ESONERATO? Il tecnico italiano del Chelsea potrebbe essere appiedato dopo la disfatta di ieri contro il Watford. Il salentino ha un contratto fino al 2019, da circa 11 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Chelsea - possibile esonero immediato per Conte : avvistato Luis Enrique a Londra : L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea sembra essere giunta al capolinea. Dopo l’ottima stagiona passata culminata con la vittoria della Premier League, il tecnico leccese non è riuscito a ripetersi. Lo 0-3 subito dai ‘Blues’ in casa con il Bournemouth e il pesante 4-1 contro il Watford potrebbero costare l’esonero all’ex allenatore della Juventus. Il Chelsea d’altronde rischia di ...

Conte sconsolato - sconfitta pesante : il Chelsea perde 4-1 in casa del Watford : LONDRA - pesante ko esterno per il Chelsea di Antonio Conte . I blues tornano dalla trasferta in casa del Watford con una sconfitta per 4-1. Il Chelsea paga l'aver giocato in dieci dalla mezzora del ...

Watford-Chelsea in diretta : 0-0 risultato LIVE - chance per Willian : LE FORMAZIONI UFFICIALI Watford , 3-4-3, : Karnezis; Mariappa, Prödl, Holebas; Janmaat, Doucouré, Capoué, Zeegelaar; Deulofeu, Deeney, Richarlison. Chelsea , 3-4-3, : Courtois; Azpilicueta, David Luiz,...

Chelsea - Sarri nel mirino : addio a Conte? Pronti 8 milioni per la clausola del tecnico partenopeo : Chelsea, Sarri nel mirino: addio a Conte? Pronti 8 milioni per la clausola del tecnico partenopeo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea, Sarri NEL mirino- Continuano a tener banco le indiscrezioni di mercato per quel che riguardano il futuro allenatore del Chelsea. Nonostante Conte abbia confermato le sue intenzioni di restare ancora sulla panchina dei ...

FABBRICINI E MALAGÒ/ Costacurta ci prova per Conte - ma il tecnico vuole rimanere al Chelsea : FABBRICINI e MALAGÒ nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Conte allo scoperto in conferenza stampa : “il mercato - la Nazionale ed il futuro al Chelsea - vi dico tutto” : “Costacurta e’ un amico, abbiamo giocato insieme in Nazionale nel ’98 ma non ho parlato con lui. Forse, pero’, ha dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto col Chelsea e la mia volonta’, la mia intenzione, il mio desiderio e’ di rispettare questo contratto”. Antonio Conte ha parlato oggi in conferenza stampa del suo futuro al Chelsea, dato che il suo nome è stato accostato alla panchina della ...

Giroud al Chelsea per 20 milioni : Olivier Giroud è un giocatore del Chelsea, che ha pagato all'Arsenal 20 milioni di euro per il suo cartellino. L'annuncio è arrivato dopo che Michy Batshuayi ha superato le visite mediche ed è passato ...