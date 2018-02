Cecilia Capriotti Mara Venier la critica | La tua è stata un' uscita infelice

Marco Ferri / L'alleanza con con Filippo Nardi e le accuse contro Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. E' riuscito a superare la nomination contro Eva Hnger ma si pensa ci sia un complotto per farlo fuori dal reality.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Lite Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti/ Isola dei Famosi 2018 - video : “Sei un fenomeno da baraccone!” : Francesca Cipriani star all'Isola dei Famosi 2018 e nel mirino dei suoi colleghi che continuano ad affrontarla e offenderla. Ecco cosa è successo alla ex gieffina in Honduras(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:44:00 GMT)

Filippo Nardi perde la pazienza con Cecilia Capriotti : “Fa solo salotto” : Isola dei Famosi, Filippo Nardi contro Cecilia Capriotti: l’ex concorrente del Grande Fratello perde la pazienza Sembra che la pazienza di Filippo Nardi sia arrivata già al limite all’Isola dei Famosi. Nel day time mandato in onda oggi su Canale 5, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello si è dimostrato molto insofferente nei confronti dei […] L'articolo Filippo Nardi perde la pazienza con Cecilia Capriotti: ...

Isola dei Famosi 2018 - lite tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti : “Sei una vipera” - “Tu un fenomeno da baraccone” : Una lite tutta al femminile tiene banco all’Isola dei Famosi e anche oggi la dose di trash per chi è appassionato del genere è servita, calda e fumante. Protagoniste Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che hanno dato vita a un acceso battibecco. Il motivo? Francesca Cipriani dice di non poterne più della gente che davanti dice una cosa e dietro le telecamere ne dice un’altra, riferendosi in particolare alla Capriotti. “Di te ...

Isola - giorno 9. Francesca contro Cecilia : «Mi avete scassato! Vipera». La Capriotti : «Sei un fenomeno da baraccone» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani Sull’Isola dei Famosi 2018 le liti stanno diventando all’ordine del giorno. Questa volta a discutere sono Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. Sull’Isola dei Mejor si commenta la scelta di Rosa di tenere le lasagne per sè. Isola dei Famosi 2018, giorno 9 | Isola del Mejor: le lasagne della discordia Sull’Isola del Mejor, insieme al migliore della settimana Alessia Mancini, vivono ...

Isola - lite furiosa tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti : Non c'è spazio per la solidarietà femminile all'Isola dei Famosi. O almeno non quest'anno. A pochi giorni...

Francesca Cipriani smaschera Cecilia Capriotti all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani attacca Cecilia Capriotti E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza ad aver fatto molto discutere è stata Francesca Cipriani. Il motivo? Quest’ultima ha rivelato a Paola Di Benedetto che Cecilia Capriotti avrebbe sparlato alle sue spalle. A quel punto c’è stato un duro confronto tra le tre naufraghe, e Cecilia è sbottata, ...

Francesca Cipriani litiga con Cecilia Capriotti : volano urla e parole pesanti : Isola dei Famosi, duro scontro tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti: urla e parole pesanti all’Isola dei Famosi I litigi e le incomprensioni tra i naufragi stanno sempre diventando più frequenti all’Isola dei Famosi. Complice forse la fame e le difficili condizioni climatiche, i nervi dei concorrenti sembrano non essere più saldi come i primi […] L'articolo Francesca Cipriani litiga con Cecilia Capriotti: volano urla e ...

