C’è posta da Confindustria

C’é Posta Per Te : ecco gli ospiti della quarta puntata! : Chi saranno gli ospiti speciali della quarta puntata di C’é Posta Per Te? Maria De Filippi inviterà un conduttore molto amato dal pubblico televisivo e due personaggi appartenenti al mondo della musica. Tuffiamoci insieme per scoprire chi sono! L’emotional show più amato dal pubblico televisivo, “C’é Posta Per Te” è ormai giunto al suo quarto appuntamento. Chi ha invitato questa volta Maria De Filippi nella sua ...

C'è posta per te di Maria De Filippi ha vinto di nuovo il sabato sera tv: la puntata con ospiti Carlo Conti, J-Ax e Fedez è stata seguita su Canale 5 da 5.838.000 spettatori, raggiungendo il 30% di share (29.54%) e risultando anche il programma più visto delle 24 ore. Su Rai1 il film Il principe abusivo di Alessandro Siani è stato visto da 2 milioni 547 mila telespettatori (11%).

Silvia e Salvatore sono tornati insieme dopo C’è posta per te : l’indizio parla chiaro : C’è posta per te, Silvia ha perdonato Salvatore? La prova su Facebook A quanto pare è tornato il sereno tra Silvia e Salvatore, i fidanzati protagonisti dell’ultima puntata di C’è posta per te. dopo che la ragazza ha chiuso la busta, i due si sono riconciliati. O così pare da un indizio apparso sul profilo […] L'articolo Silvia e Salvatore sono tornati insieme dopo C’è posta per te: l’indizio parla chiaro ...

J-Ax e Fedez a C’è posta Per Te per Denise : video della sorpresa per il suo compleanno : La sorpresa strappalacrime di J-Ax e Fedez a C'è Posta Per Te. Ospiti di Maria De Filippi e dello show Mediaset re del sabato sera degli italiani, il duo dei record ha fatto una sorpresa in studio durante una delle storie di maria De Filippi. La storia è quella di Loredana da Modena, madre di tre figlie di cui la prima avuta ad una giovane età. La figlia maggiore si chiama Denise, ed è quella per cui la donna cerca il perdono per uno sbaglio ...

C’è posta per te - Maurizio fa pace con la madre : ma dopo la puntata lascia la moglie : C’è posta per te, Maurizio e la moglie si sono lasciati dopo la puntata con Maria De Filippi La storia di Maurizio e Enrichetta si è conclusa positivamente davanti alle telecamere di C’è posta per te. Ma dopo la registrazione la vita dell’uomo è cambiata ancora una volta: Maurizio si sarebbe lasciato con la moglie […] L'articolo C’è posta per te, Maurizio fa pace con la madre: ma dopo la puntata lascia la moglie ...

“Corna insostenibili”. C’è posta per te : colpo di scena tra Salvatore e Silvia. La storia dei due ragazzi ha colpito tutti e quando lei ha chiuso la busta si è alzata un’ovazione. Poi il caos - ma quello che è accaduto nel dopo puntata è pazzesco : Chi assiste a una puntata di C’è posta per te, normalmente, va a caccia del lieto fine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il pubblico, quando una busta rimane chiusa è veramente capace di esultare. Questo è proprio quello che è successo a Silvia e Salvatore, la coppia protagonista di una delle storie raccontate da Queen Mary. Il numeroso pubblico che segue il people show del sabato sera di Canale 5 si è molto appassionato alla storia ...

“Mio figlio…”. C’è posta per te Carlo Conti rivela il gesto di Maria De Filippi. È successo durante l’ultima puntata di C’è posta per te - dopo che il popolare conduttore era stato chiamato in studio. Un legame - quello tra i due big della televisione italiana - sempre più solido : dopo la conduzione del Festival di Sanremo tra loro è cambiato tutto, se prima erano dei buoni conoscenti adesso Carlo Conti e Maria De Filippi sono degli ottimi amici. La conferma, per chi avesse dubbi, è arrivata durante la puntata di ieri di C’è Posta per te, il programma di punta del sabato di Mediaset sempre più leader nel gradimento, dopo che il popolare conduttore era stata chiamato in studio. Nel dettaglio, Conti, visibilmente ...

Ascolti TV | Sabato 3 febbraio 2018. C’è posta per te al 29.5% - Il Principe Abusivo 11%. La Linea Verticale chiude al 5.1% : C'è Posta per Te - Carlo Conti ospite Su Rai1 Il Principe Abusivo ha conquistato 2.547.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.22 alle 24.39) ha raccolto davanti al video 5.838.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.510.000 (6.4%). Su Italia 1 L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva ha ...

Maria De Filippi : Maurizio lascia Eleonora dopo C’è posta per te : C’è posta per te con Maria De Filippi: Maurizio lascia Eleonora Ieri sera a C’è posta per te è andata in onda l’ennesimo dramma familiare, una storia che ha fatto storcere il naso a milioni di telespettatori. Come ogni sabato, le storie del people show di Maria De Filippi vengono commentate sui social e quasi tutti continuano a tenere banco per tutta la settimana. Convocato a C’è posta per te da mamma Enrichetta, ...

Fedez a C’è posta per te : gaffe su Harry Potter e polemica sui regali a Denise : C’è posta per te: i regali di Fedez e J-Ax non hanno convinto il pubblico Quella di Fedez e J-Ax era una delle ospitate più attese a C’è posta per te. Ma la sorpresa a Denise, la diciottenne che ha sofferto prima per il tumore della madre e poi per la morte del padre, non […] L'articolo Fedez a C’è posta per te: gaffe su Harry Potter e polemica sui regali a Denise proviene da Gossip e Tv.