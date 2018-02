: #BreakingNews Carte riservate Usa trovate su un aereo - CybFeed : #BreakingNews Carte riservate Usa trovate su un aereo -

Il piano anti terrorismo del governo Usa per il Super Bowl di domenica scorsa è stato trovato nel sedile di un. La scoperta,a dicembre,è di un dipendente della Cnn. La Tv ha dato la notizia dopo la finale del campionato di football su richiesta del governo. Il piano esamina l'ipotesi di un attacco all'antrace e individua i punti di vulnerabilità. Assieme ai documenti c'erano led'imbarco di scienziati che lavorano per un programma del Dipartimento per la Sicurezza interna in risposta al terrorismo chimico.(Di martedì 6 febbraio 2018)