Carnevale di Putignano | il più antico d' Italia | il programma 2018

Putignano - centro storico in festa con il Carnevale N'de Jos'r : Nel centro storico di Putignano , attività d'intrattenimento, spettacoli, gastronomia tipica e vino Putignano Ba - Giunto alla sua dodicesima edizione, torna Carnevale N'de Jos'r nel centro storico di Putignano in concomitanza ai festeggiamenti del Carnevale , ...

In Puglia per il Carnevale più antico d'Italia - Putignano e dintorni da scoprire : Destinazione Putignano, nella Puglia dei trulli, delle grotte, dei buoni sapori d'inverno, per il carnevale più antico d'Italia che apre domenica prossima, arrivato quest'anno a 624 anni di storia. Ma è d'obbligo una domanda preliminare per chi decidesse di andare: sapete che cos'è la farinella? Lo spieghiamo subito nel suo duplice significato. È una fusione tra la maschera di Arlecchino e il Jolly delle carte da ...