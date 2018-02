Calciomercato Parma | si pensa agli svincolati | occhi su Nocerino

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Calciomercato - duello Parma-Foggia per l’attacco : le ultime : Non solo il Calciomercato di Serie A ma anche quello di Serie B sta vivendo ore frenetiche per piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione degli allenatori. Due squadre alla ricerca di un attaccante sono Parma e Foggia, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune, si tratta di Alexis Ferrante del Brescia per il momento è in vantaggio il club di D’Aversa. Sempre il Brescia sta per chiudere ...

Calciomercato Parma - può riaprirsi la pista Pazzini : la situazione : 1/16 LaPresse/Emanuele Pennacchio ...

Calciomercato Parma - Cassano si è proposto : ecco la risposta di Faggiano : 1/15 LaPresse/Valerio Andreani ...

Calciomercato Parma - Zommers in prestito al Cosenza : Parma - Il portiere classe 1997 Kristaps Zommers si trasferisce dal Parma al Cosenza . L'estremo difensore nativo di Riga è infatti rientrato dal prestito al Pordenone (dove ha militato nella prima ...

Calciomercato Parma - Faggiano svela : “Morleo? Abbiamo scelto un altro terzino” - poi un retroscena sul Benevento : Calciomercato Parma – Il ds dei ducali, Daniele Faggiano, è intervenuto ai microfoni di ‘Canale 85’ svelando che Morleo non approderà a Parma visto che è stato scelto un Under proveniente dal Napoli. Non vestirà la maglia dei crociati neppure Rubin. Interessante anche il retroscena legato al Benevento. Ecco le dichiarazioni del dirigente ducale: “Morleo? Non arriverà. Abbiamo scelto un under proveniente dal Napoli. Non ...

Calciomercato Palermo - contatto con il Foggia ma occhio al Parma : Calciomercato Palermo – Il Palermo è reduce dal pareggio sul campo dello Spezia, risultato che ha permesso ai rosonero di mantenere la vetta del campionato di Serie B insieme al Frosinone. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nel mirino è finito Matteo Rubin, in uscita dal Foggia. Sul terzino forte anche l’interesse del Parma che ha individuato nel calciatore l’alternativa ideale a ...

Calciomercato Bologna - scout rossoblù per Cremonese-Parma : ecco l’osservato speciale : Calciomercato Bologna – La ripresa del campionato dopo la sosta invernale è alle porte. La 2^ giornata di ritorno si aprirà domani con il lunch match tra Atalanta e Napoli. Il Bologna sarà invece di scena al Dall’Ara con il Benevento. In questi giorni però il campionato s’intreccia al Calciomercato. Nella giornata di oggi sono stati avvistati degli scout del club felsineo sono stati avvistati allo stadio Zini per la sfida di ...

Calciomercato Parma - decisione definitiva sul futuro di Matri : gli aggiornamenti : 1/18 LaPresse/Francesca Soli ...

Calciomercato Parma - ufficiale : preso Anastasio : Parma - Armando Anastasio è un giocatore del Parma ufficialmente. Chiusa la parentesi al Carpi, il terzino scuola Napoli e di proprietà del club pertenopeo riparte dal Tardini, dalla Serie B. Andrà a ...

Parma - Calciomercato chiuso? Forse sì o… forse no : 1/12 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Calciomercato Parma - la presentazione dei nuovi e le strategie di Faggiano per l’attacco : Calciomercato Parma – Il Parma scatenato sul mercato, l’ultimo colpo porta il nome di Ciciretti. presentazione per i nuovi acquisti, l’obiettivo adesso è la Serie A. Parla l’ex Benevento: “non posso negare che la presenza di Ceravolo abbia influito nella mia scelta. Parma è una piazza importante per il calcio italiano: sono qui per aiutare a migliorare quanto di buono è stato fatto precedentemente. Anche solo per ...

Calciomercato Benevento : Ciciretti dice sì al Parma : Ormai è ufficiale. Amato Ciciretti ha accettato l’offerta del Parma e da l’addio così sia al Benevento che alla Serie A. Un addio annunciato e una storia d’amore definitivamente conclusa tra la strega e il giocatore, il quale a giugno diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Infatti l’attaccante campano sarà protagonista in Serie B solo fino al termine della stagione con l’obiettivo di aiutare i ...

Calciomercato Parma - colpo clamoroso : ecco Ciciretti per l’attacco! : 1/14 LaPresse/Gerardo Cafaro ...