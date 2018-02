Calciomercato Genoa | Perinetti coccola Laxalt | «Già blindato a gennaio»

Calciomercato Genoa - il punto di Perinetti : “presi giocatori chiesti da Ballardini. Callegari e Criscito…” : Calciomercato Genoa – Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per fare un punto sul mercato di gennaio appena concluso. Ecco le sue dichiarazioni: “Come avete visto, forse in controtendenza rispetto alle edizioni passate, il Genoa è stato conservativo perchè crede nel valore della squadra. Cambiare per cambiare non ha senso e abbiamo portato a termine le trattive e siamo contenti. Il voto ...

Genoa - il Calciomercato non è finito : cessioni in vista ed idee dagli svincolati : In casa Genoa le voci di calciomercato non si placano, anche nei giorni successivi alla chiusura della sessione invernale. C’è infatti ancora tanta carne al fuoco. Essendo aperto il mercato in altri campionato, è ancora possibile cedere alcuni calciatori in esubero e sopratutto c’è ancora la possibilità di acquistare calciatori a parametro zero dalla lista svincolati. Proprio in tal senso il Genoa ha fatto un sondaggio per l’ex ...

Calciomercato - il sito della Lega è “impazzito” : giallo Dabo-Fiorentina - Han va al Genoa? : La sessione invernale del Calciomercato si è conclusa ieri sera alle 23. L’ultimo giorno di trattative non ha regalato particolari sussulti, a tenere banco è stata la telenovela Legata al futuro di Matteo Politano. Il Napoli ci ha provato fino all’ultimo ma per 10 minuti il trasferimento è saltato. Per la Serie A è stato una delle sessioni di mercato più tristi di tutti i tempi: solo 20 i milioni spesi contro i 470 della Premier ...

Calciomercato Genoa - sfumano due operazioni in uscita : Calciomercato Genoa – Si è concluso il Calciomercato del Genoa, il club rossoblu non è riuscito a concludere le operazioni in uscita che erano state programmate. Proprio prima del gong è sfumata la trattativa con il Cagliari per Cofie, alla fine non ci sono stare le condizioni per raggiungere l’accordo. Così come non è arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Rigoni al Parma. Si conclude così dunque il mercato del Genoa, una ...

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Calciomercato Genoa - salta il trasfimento di Callegari dal Psg : il motivo : CACIOMERCATO Genoa – Giornata intensa di mercato per il Genoa. Il club rossoblù è riuscito a chiudere per Bessa che ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto con il ‘Grifone’, mentre niente da fare per Sanchez della Fiorentina. L’incontro con il club viola ha avuto esito negativo. salta clamorosamente anche l’arrivo di Lorenzo Callegari dal Psg. Per il giovane centrocampista sembrava tutto fatto, ma ...

Calciomercato - botti finali di Genoa - Torino e Bologna : sorprese di Fiorentina e Roma - i nuovi 11 [FOTO] : 1/21 ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa : le ultime su Biraschi e Carlos Sanchez : Calciomercato Genoa – Ultimissime ore di mercato in casa Genoa, l’intenzione del club rossoblù è quella di chiudere per un nuovo centrocampista, reparto che ha già subito tanti cambiamenti. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione intanto il Genoa ha deciso di mantenere in rosa il difensore Biraschi, cercato con insistenza da parte della Spal, il calciatore è stato dichiarato incedibile. Conferme sulla trattativa con la ...

Calciomercato - Genoa scatenato : altro acquisto dopo Bessa? Occhio però alla concorrenza (ed alle uscite) : Il Genoa sta animando queste ultime ore di Calciomercato. Bessa sta svolgendo le visite mediche di rito prima della firma con il Grifone, ma potrebbe non essere finito il via vai a centrocampo per la squadra di Ballardini. E’ infatti ancora in piedi il ballottaggio con il Verona per accaparrarsi il centrocampista colombiano Sanchez della Fiorentina. Il Genoa potrebbe infatti pensare di cedere Rigoni al Cagliari, in tal caso servirebbe un ...

Calciomercato last day : Orsolini va al Bologna. Il Genoa abbraccia Bessa. E su Politano… : Calciomercato last day: Orsolini va al Bologna. Il Genoa abbraccia Bessa. E su Politano… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato last DAY- Mancano ormai poche ore alla sirena finale del Calciomercato. Ultime trattative e ultimi scenari di mercato tra le varie società. Salvo clamorosi colpi di scena ci saranno poche sorprese. La Juventus non ...

Calciomercato Genoa - boom nelle ultime ore : arriva Bessa : 1/16 LaPresse/Emanuele Pennacchio ...

Calciomercato Genoa - colpo di scena in difesa : salta Polenta - si chiude per El Yamiq - Cofie verso Cagliari : Calciomercato Genoa – Ultime ore di Calciomercato, domani il gong alle trattative. Continua a muoversi il Genoa, nelle ultime ore importanti aggiornamenti e colpi di scena per la difesa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ niente ritorno al Genoa per il difensore Diego Polenta. Il motivo? Il club rossoblu nel pomeriggio è riuscito a sbloccare nuovamente la trattativa legata a El Yamiq, fumata bianca ormai imminente. In ...

Calciomercato - ecco gli ultimi botti : colpi di Bologna - Torino - Napoli - cambiano Genoa e Verona [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato ROMA/ News - Ds Genoa : "Secondo me lo scambio con Laxalt non si farà" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: il dirigente Gianni Buffetti consiglia Matteo Politano del Sassuolo, conteso da Napoli e Juve.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:20:00 GMT)