Calcio | Serie A 2018 | Lazio-Genoa 1-2 Diego Laxalt in pieno recupero condanna i

Pagelle/ Lazio Genoa : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Genoa: Fantacalcio, i voti ai protagonisti della partita di Serie A. Monday Night allo stadio Olimpico con i biancocelesti a caccia di punti per la Champions League(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:48:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2021 : dove si vedranno le partite? Cosa cambia con MediaPro? Tutte le novità : I diritti televisivi per la Serie A 2018-2021 sono stati acquistati da MediaPro che ha offerto mille euro in più della basa d’asta di un miliardo e 50 milioni di euro richiesti dalla Lega. Il gruppo spagnolo si è così aggiudicato tutto il pacchetto global: l’intermediario Img potrà dunque formulare dei pacchetti e rivenderli in Italia ai vari operatori tv e web. Non finisce qui perché MediaPro ha discusso anche della possibilità di ...

Calcio - serie A : passeggiate di salute per Juve e Napoli : Roma, 5 feb. , askanews, 'passeggiate di salute' per Juventus e Napoli nel 23mo turno di serie A. I bianconeri travolgono , 7-0, allo Stadium un 'accondiscendente' Sassuolo; i partenopei, dopo un'...

Diritti tv - ora è ufficiale : la Serie A va a MediaPro. Mossa della disperazione di Sky : diffida ufficiale alla Lega Calcio : È la fine di un’era e l’inizio di una nuova: i Diritti tv della Serie A volano in Spagna. MediaPro, la società di marketing e comunicazione sportiva che già lavora nella Liga, si è aggiudicata l’asta per trasmettere le partite del campionato italiano dal 2018 al 2021: un miliardo e 50 milioni l’offerta vincente, di mille euro superiore alla base fissata dal bando. Soddisfatto l’advisor Infront, che ha portato a casa l’obiettivo. Contenti i ...

Calcio femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A : Bonansea ancora tu…Glionna sempre più matura e Girelli che completezza! : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): “ancora tu”, direbbe Lucio Battisti. Un’altra prestazione sugli scudi dell’esterno bianconero contro l’Atalanta all’Ale&Ricky di Vinovo. La marcatura e la ...

Calcio - Serie A 2018-2021 : assegnati i diritti televisivi a Mediapro - Sky minaccia ricorso. Dove si vedranno le partite? : Sono stati assegnati i diritti televisivi per la Serie A di Calcio. La Lega ha infatti accettato l’offerta avanzata da Mediapro che ha superato il minimo d’asta di 1 miliardo e 50 milioni di euro. Il gruppo spagnolo, al termine della trattativa privata iniziata con un’offerta da 950 milioni più royaltes dopo che le proposte degli altri network erano state giudicate troppo basse dalla Lega, ha superato di mille euro il minimo ...

