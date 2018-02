Calcio a 5 - Europei 2018. Ucraina-Spagna 0-1 : Pola manda in orbita le Furie Rosse! Iberici in semifinale col Kazakistan : La Spagna è l’ultima semifinalista degli Europei 2018 di Calcio a 5, ma per battere l’Ucraina i campioni in carica sudano le classiche sette camicie, vincendo col minimo scarto al termine di un match estremamente combattuto e sofferto. Ad attendere i detentori del titolo ora c’è il Kazakistan, che ha tutta l’intenzione di giocare un brutto tiro ad una squadra che, pur non avendo finora convinto, vuole a tutti i costi ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : il tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv : Giovedì 8 febbraio l’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia) sarà teatro delle semifinali degli Europei 2018 di Calcio a cinque. Le quattro qualificate sono Russia, Portogallo, Spagna e Kazakistan. Si preannunciano sfida di altissimo profilo. I forti russi contrapposti alla genialità di Ricardinho e compagni mentre gli iberici campioni in carica se la vedranno con i kazaki, ancora una volta tra le nazionali più forti del Vecchio ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Portogallo-Azerbaijan 8-1 - lusitani devastanti e Ricardinho magico! Sfida alla Russia in semifinale : Un Portogallo semplicemente devastante all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia) nel penultimo quarto di finale degli Europei di Calcio a 5. I lusitani contro l’Azerbaijan hanno ottenuto il successo più largo della loro storia in questa competizione: un 8-1 che non ammette repliche e fa volare la formazione di Jorge Braz in semifinale dove l’8 febbraio sarà super Sfida alla Russia. Ricardinho miglior realizzatore di sempre con 21 ...

Europei Calcio a 5 - Ricardinho gol di testa : Tacchi, rabone, colpi di genio. Ora anche gol di testa , che nel futsal non capita tutti i giorni. E chi può segnarlo un gol così? Ovviamente lui, Ricardinho . Il giocatore più forte al mondo ha realizzato il provvisorio 5-1 nei quarti di finale degli Europei di calcio a 5 all'Arena Stozice di Lubiana. Con l'Azerbaigian che stava giocando il cinque contro quattro, il portiere ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : insidia azera per il Portogallo di Ricardinho - l’Ucraina sul cammino delle Furie Rosse : Le due giustiziere dell’Italia sono già fuori dai giochi, ma non è tempo di rimpianti agli Europei 2018 di Calcio a 5. Il programma dei quarti di finale, infatti, si concluderà oggi, martedì 6 febbraio, con le ultime due sfide, che vedranno scendere in campo le due potenze iberiche, il Portogallo e la Spagna, contro avversari sulla carta più deboli, ma dotati di un tasso tecnico importante per provare a mettere in crisi le due ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le partite di oggi (martedì 6 febbraio). Programma - orari e tv degli ultimi quarti di finale : Si completa il quadro dei quarti di finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. Ad aprire le danze oggi, martedì 6 febbraio, alle ore 18.00 saranno il Portogallo e l’Azerbaijan, che si scontreranno in un match dal pronostico apparentemente sbilanciato dalla parte dei lusitani, ma in realtà ben più equilibrato di quanto il differente tasso tecnico delle due squadre lasci pensare. Gli azeri, infatti, sono stati in grado di creare grossi ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Slovenia-Russia 0-2. Eder Lima e Robinho zittiscono il pubblico di casa : La Russia elimina la Slovenia nel secondo match dei quarti di finale degli Europei di Calcio a 5, dando un gran dispiacere al pubblico di Lubiana, riuscendo lì dove aveva fallito l’Italia. La partita viene decisa nella ripresa dalle reti di Eder Lima e Robinho. Dopo l’eliminazione della Serbia, non restano in gara le squadre che avevano estromesso gli azzurri, segno che, forse, la nostra Nazionale non aveva affrontato nella prima ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Serbia-Kazakistan 1-3. Higuita e Douglas scatenati - kazaki in semifinale! : Il kazakistan è la prima semifinalista degli Europei 2018 di Calcio a 5. La compagine allenata da Cacau stende la Serbia al termine di un match estremamente equilibrato e si candida a tutti gli effetti per la vittoria del torneo. A fare la differenza tra le fila dei kazaki sono le avanzate del portiere Higuita e le giocate di un fantastico Douglas, autentico mattatore del match. Per la Serbia resta l’amarezza per l’ennesima beffa ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : è il giorno dei quarti! Ostacolo russo per la Slovenia - il Kazakistan e la Serbia nel revival di Belgrado : L’Italia è già a casa ma gli Europei 2018 di Calcio a 5 si apprestano a vivere la fase più intensa della competizione. All’Arena Stozice vanno in scena oggi, lunedì 5 febbraio, i primi due quarti di finale che vedono affrontarsi, ad incrocio, le prime due classificate dei gruppi A e B. Pesa come un macigno l’assenza degli azzurri, eliminati a causa dell’ultimo posto nel girone con Slovenia e Serbia al termine di due ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le partite di oggi (lunedì 5 febbraio). Programma - orari e tv dei primi quarti di finale : Si entra nel vivo degli Europei di Calcio a 5 di Lubiana e oggi inizia la fase ad eliminazione diretta del torneo, con i primi due quarti di finale. All’Arena Stožice non vedremo più l’Italia, che è stata eliminata dopo aver chiuso all’ultimo posto il gruppo A. I padroni di casa della Slovenia, che grazie alla vittoria per 2-1 con gli azzurri hanno vinto il girone, torneranno invece sul parquet alle ore 21.00 per affrontare la Russia. Alle 18.00 ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Doveva essere il giorno dell’Italia, ma per gli azzurri l’avventura agli Europei 2018 di Lubiana è già finita. La competizione, pertanto, va avanti senza gli azzurri e oggi, lunedì 5 febbraio, prende il via la fase ad eliminazione diretta con i primi due quarti di finale, relativi agli incroci tra le prime due classificate dei gruppi A e B. Ad aprire le danze all’Arena Stozice sarà la Slovenia, giustiziera dell’Italia, ...

Calcio 5 - Europei 2018 : Spagna-Azerbaijan 1-0 - gli iberici conquistano il primato del girone D : Nell’ultimo confronto della fase a gironi degli Europei 2018 di Calcio a 5, all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia), la Spagna, campione d’Europa in carica, dopo aver pareggiato il primo incontro con la Francia con un pirotecnico 4-4, si è imposta 1-0 contro l’Azerbaijan nel match che valeva il primato del raggruppamento D e se la vedrà contro l’Ucraina nei quarti di finale. La formazione allenata da José Venancio ...