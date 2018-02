Le foto più belle del compleanno di Gigi Buffon : Per il Supereroe della Nazionale una torta a due piani con la S di Superman e gli auguri dell'intero mondo del pallone partendo da tutta la squadra della Juventus passando per Mr. Mancini per ...

Buffon - le foto della festa per i 40 anni : tutte le donne di Gigi : Una cena intima e riservata in un'antica osteria di Milano, circondato dagli affetti più cari. Così Gianluigi Buffon ha scelto di festeggiare in famiglia i suoi 40 anni. Come...

Buffon-D’Amico e Totti-Blasi - sexy relax : ecco come le coppie si sono… rilassate [FOTO] : 1/12 Foto Chi ...

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico/ Foto - relax alle Mauritius per il portiere della Juventus e compagna : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, relax alle Mauritius per il portiere della Juve e compagna. I due hanno passato le vacanze post-natalizie alle isole Mauritius e sono stati immortalai da Chi(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:52:00 GMT)

Shock con Buffon morto e la foto dell’incidente : virus e bufala che scuote i social : Sta girando nuovamente la notizia su Buffon morto all'interno dei principali social network, in primis Facebook, con relativa foto dell'incidente. Come in tanto avranno percepito da subito, si tratta dell'ennesima bufala di cattivo gusto che ha investito un VIP, a maggior ragione se si pensa che il portiere della Juventus era già stato protagonista di una notizia del genere circa un mese fa. A tal proposito, anche allora abbiamo riportato delle ...

Federica Pellegrini : 'Io sognatrice - mi rivedo in Buffon. Ragazzine - non buttatevi via facendo foto nude' : Nel mondo dello sport ce ne sono? "Si, ce ne sono. Purtroppo anche nel nostro mondo del nuoto. Non diventano casi eclatanti perché non riguardano atlete famose o importanti. Capitasse a me la notizia ...

Alena parla ancora di Buffon : 'Corna? Non è morto nessuno - ma...' FOTO : ...d'amore fra Alena Seredova e Gianluigi Buffon è finita ormai da tempo e i due si sono rifatti una vita con il portiere della Juventus che ora fa coppia fissa con la bella conduttrice di Sky Sport, ...