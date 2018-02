: RT @CybFeed: #BreakingNews Borsa, Shanghai apre a -2,08% - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Borsa, Shanghai apre a -2,08% -

Avvio pesante per le Borse cinesi, in scia al crollo di Wall Street: l'indice Composite di, che ieri in controtendenza ai listini asiatici ha chiuso in rialzo, cede nelle prime battute il 2,08%, a 3.415,05 punti. L'indice di Shenzhen perde il 2,23%, a quota 1.765,98. Più pesante, guardando alla "Great China", l'avvio di Hong Kong, dove l'Hang Seng segna un tonfo del 3,56%, a 31.097,13 punti.(Di martedì 6 febbraio 2018)