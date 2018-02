Borsa | l' indice Vix torna ai livelli del crac Lehman

Borsa - Milano chiude in calo : indice Ftse Mib a -1 - 44% : Chiusura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,44% a 23.202 punti. In netto ribasso anche per i principali listini europei. A Francoforte il Dax arretra dell'1,68% a 12.785,16 ...

Borsa Tokyo - chiusura piatta per l'indice Nikkei : -0 - 01% : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana piatta, appesantita dalla progressiva rivalutazione dello yen, che attenua le aspettative di risultati trimestrali incoraggianti. Il Nikkei ...

La Borsa di Tokyo chiude in negativo : indice Nikkei a -1 - 13% : La Borsa di Tokyo termina gli scambi in ribasso, appesantita dalla graduale rivalutazione dello yen sulle principali valute che modifica le aspettative sulla stagione delle trimestrali aziendali. Il ...

Borsa - Piazza Affari apre in calo : indice Ftse Mib -0 - 54% : Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,54% a 23.369 punti.

Tokyo - la Borsa apre in flessione : indice Nikkei a -0 - 72% : La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno meno dopo l'inversione di tendenza a Wall Street, e le indicazioni poco incoraggianti che arrivano dalla moneta digitale (bitcoin) sui mercati ...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei avanza dell'1% : Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei segna una variazione positiva dell'1%, a quota 23.951,81, con un guadagno di 236 punti. Sul mercato valutario, il dollaro continua a perdere ...

Borsa - Tokyo apre invariata : indice Nikkei +0 - 04% : La Borsa di Tokyo avvia la seduta invariata, in attesa dei dati dal commercio estero in Cina e la prosecuzione della stagione delle trimestrali. Il Nikkei segna una variazione leggermente positiva ...

Borsa - Tokyo chiude in lieve calo : lindice Nikkei perde lo 0 - 26% : La Borsa di Tokyo termina gli scambi in lieve calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali. L'indice Nikkei cede ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo : indice Nikkei +0 - 97% a 23.944 punti : La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, consolidando i guadagni che vedono l'indice di riferimento ai massimi in 26 anni. Il Nikkei avanza dello 0,97% a quota 23.944,67, aggiungendo 230 punti, ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei guadagna lo 0 - 89% : La Borsa di Tokyo consolida i guadagni nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana, e rimane sui massimi in 26 anni, in scia all'ultimo record del Dow Jones e sulle aspettative di un ...

Borsa Tokyo - indice Nikkei avvia il 2018 con un balzo del 3 - 26% : Roma, 4 gen. (askanews) - La Borsa di Tokyo dopo la lunga pausa per le festività avvia il 2018 con un balzo di oltre 3 punti percentuali sulla scia dei recenti rally di Wall Street.L'indice Nikkei ha ...

Tokyo - la Borsa apre in positivo : lindice Nikkei sale dello 0 - 24% : Avvio in rialzo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,24% attestandosi a quota 22.838,16 punti. In calo invece il Topix, che lascia sul campo lo 0,15%, scendendo a 1.821,83 ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo : lindice Nikkei a -0 - 56% : La Borsa di Tokyo chiude in ribasso, con l'indice Nikkei cede lo 0,56% a quota 22.783,98, con una perdita di 127 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sulle principali valute, guadagnando ...

La Borsa di Tokyo apre in rialzo : lindice Nikkei sale dello 0 - 27% : La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento degli indici azionari statunitensi e le aspettative di una rapida approvazione della riforma fiscale negli Usa. L'indice ...