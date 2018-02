Borsa | il crollo mondiale e la grande paura L' anonimo ' operatore anziano' | ' Superbolla

Borsa in rosso dopo crollo Wall Street : 9.33 Apertura in profondo rosso per Piazza Affari, che sconta il lunedì nero di Wall Street e il tonfo delle asiatiche. L'indice Ftse Mib cede infatti il 3,6% e scende a quota 22.017. Stop in asta di volatilità per Telecom e Finecobank. Avvio pesante anche per le europee: l'indice paneuropeo Dj Stoxx 600 cede il 2,8%,il peggior inizio dal giugno 2016. Francoforte è in calo del 3,58%, Parigi del 3,43% e Londra del 3%. Il crollo di Wall Street ...