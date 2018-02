Boom Lega | vola il Centrodestra A picco M5S | Pd e Liberi e Uguali Barometro sul voto

Il Boom della marijuana light - l'erba legale che non sballa Video : Eppur si muove. Il dibattito relativo alla #legalizzazione della marijuana sta lentamente sfondando i limiti invalicabili del tabù e si sta affermando come questione di rilievo nazionale. Sebbene appaia ancora molto lontana la possibilita' di vedere circolare legalmente in Italia l’erba proibita, un’ipotesi di tal genere non sembra più del tutto irrazionale. Qualcosa in effetti è gia' cambiato. Oramai è sensibilmente calato il numero di coloro ...

Il Boom della marijuana light - l'erba legale che non sballa : Eppur si muove. Il dibattito relativo alla legalizzazione della marijuana sta lentamente sfondando i limiti invalicabili del tabù e si sta affermando come questione di rilievo nazionale. Sebbene appaia ancora molto lontana la possibilità di vedere circolare legalmente in Italia l’erba proibita, un’ipotesi di tal genere non sembra più del tutto irrazionale. Qualcosa in effetti è già cambiato. Oramai è sensibilmente calato il numero di coloro che ...

Fiumicino - Boom export illegale valuta : 9.05 L'attività dei finanzieri del comando provinciale di Roma e dei funzionari dell'Agenzia delle dogane di Roma 2 ha portato nel 2017 all'individuazione di valuta per 14 mln di euro che stava per essere esportata illecitamente. Contestate 665 violazioni,con il sequestro di oltre 4,4 mln di euro e l'immediata riscossione di sanzioni amministrative per circa 300.000 euro. I controlli valutari sui passeggeri in partenza hanno evidenziato come ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 : Di Maio ‘Boom’ col 29% - Lega in calo - Grasso supera Meloni : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, Di Maio vola al 29%, calano Pd e Lega mentre Grasso batte Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 02:09:00 GMT)

Legambiente : crescono pendolari che usano treno - Boom alta velocità : Roma, 17 gen. (askanews) La mobilità su ferro vede muoversi ogni giorno 5,51 milioni di persone, con una crescita del numero complessivo dei pendolari, ma aumentano anche le differenze tra le varie ...

La Lega verso il Boom in Parlamento Le donne da candidare? Poche. Rumors : Le proiezioni prevedono un moltiplicarsi dei parlamentari della Lega per la prossima tornata elettorale. Una buona notizia? A patto di individuare i nomi giusti Segui su affaritaliani.it

Cannabis : Boom del business legale - oltre 400 growshop in Italia : boom di negozi del “cannabusiness”: sono oltre 400 in tutta Italia: in 8 città su 10 è presente un growshop, secondo quanto censito nel 2017 da Magica Italia, la guida Italiana pubblicata dalla rivista Dolce Vita, dedicata al mondo della Cannabis, che ha rilevato tutti gli esercizi legalmente riconosciuti nelle 20 regioni Italiane e suddivisi per 107 capoluoghi di provincia, registrando dal 2005 una crescita pari al 300%. ”I ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Tecnè - Renzi e Lega ko : ‘Boom’ di Liberi e Uguali : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 18 dicembre 2017: intenzioni di voto, crisi Pd e crollo di Renzi in soli 8 mesi. -7% dem, salgono i rivali(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 17:10:00 GMT)

Boom di ordini grazie ai social. Ma i lavoratori Melegatti rischiano un Natale amaro : chiesta la cassa integrazione : MILANO - E' ripartita dopo la peggior crisi della sua storia, che l'ha messa seriamente a rischio di sopravvivenza, ma la Melegatti di Verona è ancora lontana dall'aver voltato pagina completamente. O ...