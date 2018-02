Bolzano | blitz di Casapound in ospedale contro i senzatetto | “Qui solo pazienti” E il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2018) In fila per due come un plotone, sopra le giacche una casacca rossa con il simbolo della tartaruga frecciata: una ventina di militanti dilunedì sera hanno fatto irruzione nell’diper protestareche nelle notte invernali si riparano dal freddo dormendo nelle sale del pronto soccorso. Gli autoproclamati tutori dell’ordine hanno attaccato i loro volantini ai muri e ai lettini, testimoniando il tutto con una diretta Facebook di fronte ai pochi pazienti in attesa del loro turno. Dopo poco più di due minuti la recita è finita e gli estremisti se ne sono andati indisturbati, senza aver trovato nessuna situazione di degrado. “Luogo riservato a pazienti e malati e a visitatori di pazienti e malati”, si legge nei volantini attaccati ai muri con il nastro adesivo e tradotti in tedesco ma anche in altre lingue, tra cui l’arabo. Un’irruzione studiata ...