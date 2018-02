Boldrini | da madre Pamela lezione civiltà

corrieredellosport

RT @BoscoAtro: Finalmente dopo 6 giorni boldrini chiama la mamma di Pamela. Se non l'avesse già fatto la meloni avrebbe compiuto qst passo?… - zengalorenzo

(Di martedì 6 febbraio 2018) ANSA, - ROMA, 6 FEB - "Ho parlato con la mamma di, la signora Alessandra, per esprimerle la mia vicinanza. Da, non riesco neanche a immaginare il dolore che sta provando in questi giorni ...