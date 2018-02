Bitcoin a picco sotto i 6000 dollari  

Lloyds vieta l'acquisto di criptovalute con carte. Bitcoin & co. a picco : Teleborsa, - Non si arresta la discesa del Bitcoin e delle altre principali criptovalute , fino a qualche tempo fa protagoniste di veri e propri rally. Secondo la piattaforma Coindesk il Bitcoin è ...

La stretta cinese sui Bitcoin manda a picco le quotazioni : Non si ferma l'offensiva della Cina nei confronti dei bitcoin . Con quella che ha ormai tutta l'aria di essere di una manovra a tenaglia tesa a strangolare l'universo delle monete virtuali, Pechino si prepara a vietarne il trading centralizzato, cioè a impedire gli scambi che si poggiano su piattaforme tipo Coinbase. Ancora nulla di ufficiale, ma solo un'intenzione manifestata dal vice governatore della People's Bank of ...

Bitcoin a picco - -30% in una settimana : Bitcoin a picco . La criptomoneta ha perso oltre il 30% del proprio valore rispetto all'inizio della settimana , come evidenzia la piattaforma CoinDesk, che monitora l'universo delle 'cryptocurrencies'. ...

Bitcoin - dopo il picco si esprimono Fed e BCE : Il Bitcoin, la più nota tra le criptovalute oggi in circolazione, mercoledì 29 novembre ha raggiunto il picco massimo di quotazione nei confronti del dollaro, superando per la prima volta in assoluto il tetto di 11.000 $, arrivando a toccare un valore di 11.434 $ per unità di valuta digitale. Aumento vertiginoso della valuta L'aumento in termini percentuali rispetto al giorno precedente risulta superiore al 10%, fatto eccezionale che non è di ...