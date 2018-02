Berlusconi | ' Con l' immigrazione clandestina è aumentata l' insicurezza'

Silvio Berlusconi - la rappresaglia di Traini ‘non è politica’. Tartaglia - invece… : Silvio Berlusconi riesce a tingere di farsa anche la tragedia. La rappresaglia contro gli africani a Macerata (“rappresaglia” è il termine corretto, non “vendetta” o altro) non va attribuita “a una matrice politica, ma di non sanità di mente”. Quando fu lui vittima della famosa statuetta del Duomo che lo colpì in faccia a Milano il 13 dicembre 2009, dal letto d’ospedale parlò invece di “campagna ...

Renzi - Elezioni 2018/ “D’accordo con Berlusconi sul voto. Mai con M5s-Lega”. Salvini “scontri voluti da altri” : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Berlusconi : pensioni minime a 1000 euro e Flax Tax - sono sicuro di vincere Video : Silvio #Berlusconi continua la sua campagna elettorale in vista delle #Elezioni politiche del 4 marzo tra interviste ai giornali e apparizioni in televisione. Berlusconi è il leader di Forza Italia ma non si sa se anche della coalizione di centrodestra con la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia della Meloni: tra i partiti è stato sì firmato un'accordo sul programma, ma dalle dichiarazioni dei tre capi-partito, in particolare le dichiarazioni di ...

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al voto”. Ma uno esclude solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

Escort - atti alla Consulta : "Legge Merlin incostituzionale : ragazze volontarie da Berlusconi" : La Corte d'Appello di Bari ha sospeso un filone del processo a Gianpi Tarantini e Sabrina Began. La legge del 1958 "prevede il reato anche quando le ragazze...

Berlusconi : siamo partito unico - che usa linguaggi diversi. Meloni : italiani valuteranno assenza Fi : Il leader della Lega, Salvini, intanto intervenendo alla plenaria, a Strasburgo torna a parlare del rimpatrio dei clandestini: "visti i soldi che diamo a diversi Paesi africani da cui provengono questi clandestini, un accordo per far tornare a casa i loro concittadini lo troveremo"

Migranti - Della Vedova (+ Europa) : “Berlusconi? Dovrebbe ricordarsi che fu il suo governo a sanare un milione di clandestini” : “Berlusconi e Salvini non vogliono confrontarsi con noi sul futuro del paese ma soltanto trascinarci in una campagna di odio e di xenofobia: puntano a una specie di guerra civile, eppure Berlusconi in particolar modo Dovrebbe ricordarsi che fu uno dei suoi governi a sanare la posizione di un milione di clandestini”. Così Benedetto Della Vedova, candidato alle prossime elezioni con +Europa L'articolo Migranti, Della Vedova (+ Europa): ...

Ponte Messina : Uggé - bene Berlusconi - è una priorità : Il pressapochismo e la polemica politica non dovrebbero appartenere ai temi di politica dei trasporti che non è di destra né di sinistra ma un esigenza dell'economia di un Paese, soprattutto come il ...

Renzi-Berlusconi - c'è il primo accordo : "Senza i numeri si torni al voto" : Ne parlavamo ieri: gli ultimi sondaggi elettorali vedono il "governo del Presidente" come possibile soluzione. Se si...

Silvio Berlusconi - anche Matteo Renzi gli dà ragione : 'Senza i numeri - si torni al voto' : Il sospetto che dopo il voto sia Matteo Renzi che b Berlusconi potrebbero scoprire un'intesa - ampiamente prevista - per la formazione di un governo è ancora tutto da dimostrare. Tra i due però è già ...

Ponte Messina : Conftrasporto - bene Berlusconi - opera è priorità : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "bene Berlusconi sul Ponte sullo stretto di Messina". Così il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio Paolo Uggè, da sempre sostenitore di un’opera che "offre opportunità a un popolo di cinque milioni di persone", commenta le parole del leader di

Tajani : "Per Ue Berlusconi è un garante" : 11.11 "Larghe intese? Mi pare un'ipotesi difficilmente realizzabile, tutto lascia pensare, e lo dicono i sondaggi, che ci sarà una vittoria del centrodestra".Così il presidente del Parlamento europeo Tajani su Radio Capital. "Noi e la Lega non siamo lo stesso partito e la Lega risponderà per le sue prese di posizione. Però il problema dell'immigrazione esiste, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia", ha detto Tajani, che assicura: "La ...

Berlusconi : 'Con l'immigrazione clandestina è aumentata l'insicurezza' : Il politico di centrodestra ed ex premier Silvio Berlusconi torna alla carica, e lo fa sulla sempre più controversa tematica dell'immigrazione di massa attuale. Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web della testata giornalistica 'Alto Adige.it', l'imprenditore e politico di 'Forza Italia' ha sostenuto che con l'aumento di essa sta drasticamente diminuendo la sicurezza. Stando sempre a quanto riportato sull'articolo scritto su 'Alto ...