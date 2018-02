: #Berlusconi: 'Cambieremo la legge sulla legittima difesa: i migranti non sanno di che vivere e compiono furti in ca… - Agenzia_Ansa : #Berlusconi: 'Cambieremo la legge sulla legittima difesa: i migranti non sanno di che vivere e compiono furti in ca… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Cambieremo la legge sulla legittima difesa' #SilvioBerlusconi - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi torna ad attaccare i migranti presenti in Italia. Per il leader di Forza Italia ce ne sono… -

"Salvini ha un modo pirotecnico di porsi". Ma quando "si siede a un tavolo è estremamente ragionevole". Lo dice, leader di Forza Italia. "legge su. Per la sinistra la gente può difendersi solo di notte,per noi può farlo sempre" aggiunge. Proponiamo la riforma "presidenziale,il vincolo di mandato e il Codice didei diritti delle donne" Flat tax: "Nella Ue pensano che possa essere di esempio per altri Paesi".M5S? "Non sanno amministrare nemmeno un'edicola,come possono governare uno Stato?"(Di mercoledì 7 febbraio 2018)