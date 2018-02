BELEN RODRIGUEZ Riabbraccia il figlio Santiago dopo il ritorno da New York | Senza

BELEN RODRIGUEZ disintegra Nina Moric : 'Io viado? Ma se tu...' : Dopo il rinvio a giudizio di Nina Moric con l'accusa di diffamazione aggravata da un 'fatto determinato' per avere definito, durante un'intervista a Radio 24, 'viado' la showgirl argentina Belen ...

“Sì - voglio un maschietto!”. Cecilia Rodriguez boom : addio dubbi. La bella sorellina di BELEN ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più. Le sue parole su Ignazio - poi - la dicono davvero lunga : cosa bolle in pentola in casa Moser : Ma insomma, ce la farete a decidervi? Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser e, intervistata da Gente, conferma il desiderio di diventare mamma. Così i fan impazziscono e diventano impazienti di conoscere i dettagli e quanto manca al felice evento. La modella argentina elogia il compagno con cui convive da poco a Milano: “Non mi era mai capitato e non pensavo nemmeno potesse accadere. Ignazio ha la capacità di ...

BELEN RODRIGUEZ / Terminata la campagna pubblicitaria a New York : ecco i prossimi impegni : BELEN RODRIGUEZ ha lasciato New York, dove si era recata per la campagna pubblicitaria di Swarovski. In Italia ritrova Santiago e si prepara a nuovi impegni...(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:05:00 GMT)

“Ma le mutande mai?!”. BELEN RODRIGUEZ lo rifà. Anni dopo la farfallina di Sanremo e i tanti dubbi sulla presenza di biancheria intima - eccola lanciarsi in un altro scatto ‘no limits’. Sollevando - ancora una volta - gli applausi dei milioni di follower : Che si tratti di un post diventato virale, di una dichiarazione sopra le righe, della partecipazione a qualche programma televisivo o della sua vita privata, Belen Rodriguez è senza dubbio la sola a saper sempre e comunque far parlare i giornali italiani di sé. Ultimamente anche più del solito, considerando la nube di notizie e pettegolezzi che ora non gravita più soltanto intorno a lei e al compagno Iannone ma anche alla sorella Cecilia ...

Nina Moric : 'BELEN RODRIGUEZ è un trans' : ecco cosa rischia l'ex di Corona Video : La scorsa estate #Nina Moric, conosciuta da tutti per essere stata la moglie di Fabrizio Corona, ha rilasciato un'intervista radiofonica al programma La Zanzara in onda su Radio 24. In quell'occasione la modella croata ha definito Belen Rodriguez [Video] una viado, ovvero un transessuale. Durante il suo intervento, la donna aveva affermato anche che l'argentina non è una bella persona come vuol far credere a tutti, perché quando suo figlio ...

Mattino 5 : Jeremias Rodriguez parla del futuro di BELEN e Iannone : Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il commento di Jeremias a Mattino Cinque Belen Rodriguez pronta a trasferirsi in Svizzera? Il gossip su un possibile spostamento della showgirl argentina oltralpe sta facendo il giro del web in queste settimane. Sembrerebbe infatti, in base quanto riportato anche oggi a Mattino Cinque, che Andrea Iannone e Belen Rodriguez abbiano acquistato una casa a Lugano e potrebbero presto iniziare una convivenza proprio ...

BELEN RODRIGUEZ - bagno sexy della showgirl argentina : lo scatto ‘clamoroso’ : Belen Rodriguez continua ad essere grande protagonista, la showgirl fa ormai coppia fissa con il pilota della MotoGp Andrea Iannone ed in attesa dell’inizio della nuova stagione di motociclismo la coppia si rilassa. L’argentina sempre attivissima sui social, nelle ultime ore pubblicata una foto che ha fatto impazzire i fan, bagno sexy che ha lasciato il segno tra i follower. Lo scatto in poche ore ha raggiunto più di 200mila like e ...

