Belen pose bollenti da New York

(Di martedì 6 febbraio 2018)e’ tornata a Milano da qualche ora, ma continua a far vivere il sogno americano ai suoi fan con un video bollente girato in una stanza d’albergo a New. Capelli effetto bagnato, olio su tutto il corpo e solo un perizoma e una canottiera a coprire appena le sue forme. Appoggiata alla parete la showgirl da il via a un mix diintriganti. “tu puoi tutto” puntualizza un follower a commento del video che la showgirl argentina ha condiviso su “Instagram”. Durante un servizio fotografico con Timur Emek, la socia della Rodriguez ha filmato l’intero set regalando immagini da cardiopalmo. Merito dell’olio che illumina un corpo perfetto,lo sguardo profondo di, la clip è una bomba.