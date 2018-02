Bebe Vio | “Ho preso la patente | scappate in tempo…”

Bebe Vio prende la patente : "Dedicata a chi mi prendeva in giro" : 'Finalmente sei mia!' . Bebe Vio festeggia un nuovo traguardo: la patente di guida. 'Sono super felice di poter sfrecciare per le strade' , esulta su Facebook la campionessa paralimpica e mondiale in ...

Bebe Vio prende la patente : Dedicata a chi mi prendeva in giro : "Finalmente sei mia!". Bebe Vio festeggia un nuovo traguardo: la patente di guida. "Sono super felice di poter sfrecciare per le strade", esulta su Facebook la campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale. Quindi il commento ironico: "Tranquilli comunque, vi terrò aggiornati sulle città dove andrò... così potrete scappare in tempo".Oggi Bebe Vio ha festeggiato il ...

A Busto Arsizio scendono in pedana i grandi campioni di spada U23. Il prossimo weekend arriva Bebe Vio : È uno spazio destinato allo studio di arte, scienza, storia e cultura di questa disciplina sportiva. Insomma un vero e proprio museo, che ha come nucleo principale la "Donazione Longhi" , formata da ...

Jovanotti e Bebe Vio insieme per “Jova e Bebe” lo speciale in onda su Vh1 - Paramount Channel e Spike : A inizio del nuovo anno, i canali sul digitale terrestre di Viacom International Media Networks Italia, l’azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari, regaleranno uno speciale davvero esclusivo, in onda su Vh1, Paramount Channel e Spike: Jova e Bebe. Girato a dicembre nel Jova pop shop di Piazza Gae Aulenti a Milano, Jova e Bebe è una chiacchierata informale di mezz’ora tra due grandi amici, Lorenzo Jovanotti e Bebe Vio. Due personaggi ...

Buffon e Bebe Vio i modelli che ispirano gli studenti italiani : Al secondo posto troviamo la signora della moda Miuccia Prada (26%), ritenuta un esempio vincente dello stile italiano nel mondo che ha saputo trasformare una passione in lavoro. Chiude il podio ...

Bebe Vio : "Non mi monto la testa - ora l'università e la patente" : «Non penso di essermi montata la testa. Ora mi fermo, ho preso casa a Roma e inizio l'università. E poi devo prendere la patente». Dopo aver vinto il titolo mondiale...

Bebe Vio : 'Non mi sono montata la testa' : 'Io ministro dello Sport? No, tranquillo', risponde l'azzurra della scherma paralimpica rivolgendosi al ministro Luca Lotti, sul palco insieme al premier Paolo Gentiloni e ai vertici dello sport ...

Le prossime politiche peggio del Gf Vip. Tra atleti - pm e figli di. Il Pd imbarca Annibali e vuole Bebe Vio. Grasso sogna il medico-eroe di ... : Ma il vero sogno inconfessato di Renzi è Bebe Vio : assai difficile, però, che la schermitrice 20enne possa scegliere la carriera politica , abbandonando lo sport. Liberi, uguali e Vip " A lavoro ...

Bebe Vio - una campionessa da cui tutti possiamo imparare : Appare riduttivo incasellare questa storia in un unico argomento perché in realtà ne contiene tanti: viaggi, cultura, tecnologia, salute, sentimenti. tutti capitanati dal motore dello sport, che negli ultimi anni ha portato una ragazzina di nome Bebe a smuovere limitazioni grandi come montagne e a diventare campionessa del mondo di scherma alle paralimpiadi per ben due anni consecutivi. Gare che hanno portata Beatrice Vio, Bebe per gli amici, a ...