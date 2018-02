Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia per le sfide a Olanda e

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Mix di gioventù ed esperienza : servirà la migliore Zandalasini : Settimana decisiva per l’ItalBasket femminile, che si prepara alla seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. La situazione delle azzurre è particolarmente delicata: le due partite di novembre si sono chiuse con una vittoria (Macedonia) e una sconfitta (Croazia) ed ora la Nazionale di Marco Crespi è chiamata ad un altro doppio impegno, a cominciare con la trasferta in Svezia. Un impegno quanto mai decisivo, perché le ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Svezia-Italia. Programma - orari e tv : L’Italia è pronta per scendere per la seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. Il primo impegno sarà in trasferta, contro la Svezia. Una partita già decisiva, contro una la capolista del raggruppamento (che comprende anche Croazia e Macedonia), a punteggio pieno. Le azzurre, invece, sono uscite dalla finestra di novembre con una vittoria ed una sconfitta e non possono più sbagliare. A qualificarsi alla rassegna ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide contro Olanda e Romania. Ancora esclusi i giocatori di Eurolega - tre nomi nuovi : Il CT dell’ItalBasket Meo Sacchetti ha diramato la lista dei convocati per le due sfide della seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri giocheranno contro Olanda e Romania: il primo impegno sarà in casa, a Treviso, venerdì 23 febbraio alle ore 20.15, la seconda a Cluj-Napoca, lunedì 26 alle 18.00. L’elenco comprende 24 nomi, che si raduneranno a Treviso a partire da lunedì 19 febbraio. I convocati ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Olanda si giocherà a Treviso venerdì 23 febbraio : La seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019 si avvicina. L’Italia affronterà due impegni, uno in casa e l’altro in trasferta, come già capitato a novembre. La FIP ha scelto e annunciato la sede per la partita contro i Paesi Bassi: si giocherà a Treviso, venerdì 23 febbraio alle ore 20.15. Tre giorni dopo, poi, gli azzurri voleranno a Cluj-Napoca per sfidare la Romania (26 febbraio, orario ancora da ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Svezia e Croazia fanno paura - l’Italia deve reagire e riscattarsi : Il 2017 è stato un anno molto importante per il Basket femminile italiano con la nazionale arrivata ad un solo possesso dalla qualificazione ai Mondiali. Una partecipazione iridata sfumata davvero all’ultimo, in una indimenticabile, purtroppo, Lettonia-Italia con quel finale caratterizzato da un incredibile fallo tecnico fischiato a Cecilia Zandalasini. Una vera ingiustizia per un gruppo che aveva disputato un Europeo al di sopra di ogni ...

Basket femminile - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019… : Il 2018 sarà un anno chiave per il Basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio. Gennaio ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : tutte le partite dell’Italia nel 2018. Il calendario e le date : Il 2018 sarà un anno importante per l’Italia del Basket. Le Qualificazioni ai Mondiali del 2019, cominciate lo scorso mese di novembre, vivranno una fase importante. La Nazionale di Meo Sacchetti ha vinto i primi due impegni, mettendo già una seria ipoteca sul passaggio del turno. Non basta, perché il punteggio accumulato verrà conservato nella fase successiva. Per questo sarà importante fare bene in ogni partita. Gli azzurri torneranno in ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Eurolega prepara una nuova proposta alla FIBA sulla questione “finestre” : Uno dei temi che tiene banco oramai da anni nel mondo del Basket è quello delle finestre delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 introdotte dalla FIBA. Lo scontro tra la Federazione Internazionale e l’Eurolega prosegue e presto potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Ieri, infatti, a Barcellona, si è tenuta la riunione di fine anno dell’ECA (l’associazione dei club europei che “governa” le competizioni di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “Bilancio positivo. Si è creato un bel gruppo. Inutile pensare a chi non c’è : facciamo con quello che abbiamo” : Bilancio positivo e volti distesi sul volo che ieri ha riportato l’ItalBasket in Italia dopo la trasferta vittoriosa di Zagabria. La Nazionale è andata oltre le aspettative, vincendo i primi due impegni (contro Romania e Croazia) delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019, ma soprattutto convincendo. Le “seconde linee” sono entrate in campo col piglio giusto, mostrando carattere e voglia di emergere, lasciando soddisfatto il ...