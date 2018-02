Basket | Eurocup 2018 | vittoria e primo posto nel girone per Reggio Emilia!

DIRETTA / Reggio Emilia Villeurbanne (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Eurocup) : DIRETTA Reggio Emilia Villeurbanne: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurocup. La Grissin Bon cerca la qualificazione: vincendo sarebbe anche prima nel girone(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:00:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ultima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria battendo in ...

Video / Limoges Reggio Emilia (80-71) : highlights della partita (Eurocup Basket) : Video Limoges Reggio Emilia (risultato finale 80-71): highlights della partita di basket valida nella quinta giornata per la top 16 dell'Eurocup. Reggiana in testa!.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Bayern Monaco Torino/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Bayern Monaco Torino, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Audi Dome ed è valida per la penultima giornata nella Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Cedevita Trento/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Cedevita Trento, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Eurocup, che purtroppo per l'Aquila vale poco visto che la squadra è già stata eliminata(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 08:15:00 GMT)

Basket - Top 16 Eurocup 2018 : Reggio Emilia perde in Francia e rimanda la qualificazione : Poteva essere la notte della qualificazione ai quarti di finale di Eurocup ed invece la Grissin Bon Reggio Emilia deve rimandare questo traguardo, avendo perso in casa del Limoges per 80-71. Un ko che comunque non pregiudica nulla e il passaggio del turno potrebbe arrivare comunque nella giornata di domani in caso di successo del Lyon-Villeurbanne contro lo Unics Kazan. Primo quarto molto equilibrato che vede Reggio Emilia allungare sul +5 negli ...

Limoges Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Limoges Reggio Emilia: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che è valida per la penultima giornata nel girone H della Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:44:00 GMT)

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare - Torino crolla in Lituania : Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per ...

Diretta / Trento Buducnost (risultato finale 105-106) : l'Aquila cade dopo due overtime! (Eurocup Basket) : Diretta Trento Buducnost, risultato finale 105-106: dopo due supplementari l'Aquila perde in Eurocup e adesso la situazione si complica. Grande partita per Toto Forray e Dominique Sutton(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Basket - Eurocup : Lietuvos-Torino 101-68 - ora Trento-Buducnost - poi Reggio Emilia-Kazan : LIETUVOS RYTAS-TORINO 101-68 (30-14, 54-30; 77-53) Trasferta da incubo, per la Fiat Torino che cade in Lituania 101-68. I gialloblù mettono la testa avanti soltanto in avvio (3-4), poi subiscono la ...