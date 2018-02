Bagnoli | De Magistris | ' Tanti pontificano | ma dov' erano gli anni scorsi?'

De Magistris : "Con intesa ora su Bagnoli non si può più tornare indietro" : Napoli, 21 dic. (Adnkronos) - "Con questa accelerazione dell'intesa, anche se cambia la compagine di Governo nazionale, su Bagnoli non si può più tornare indietro". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, parlando al termine della riunione della cabina di regia su Bagnoli in Prefettura