Attenzione alle tazze di tè bollente | si rischia il tumore all’esofago

“Fate Attenzione : è molto pericoloso!”. Ecco il significato di questa stranezza. Esce tardi dal lavoro e trova una camicia incastrata sul parabrezza. Si spaventa e chiama la polizia che subito mette sull’allerta : “Signora ha fatto bene” : Di cose strane se ne vedono parecchie. Soprattutto nelle grandi città è facile assistere a ‘fenomeni’ piuttosto inquietanti. La preoccupazione per molte persone nasce da alcuni episodi che spesso risultano inspiegabili, ma che invece hanno una spiegazione precisa. Non c’è dubbio sull’ingegnosità dei criminali ed è per questo che è importante conoscere ogni nuova strategia da loro utilizzata per danneggiare gli altri, sperando ...

Allarme influenza - medici di famiglia in allerta : “Attenzione ai molti casi di AH1N1 e per i pazienti non vaccinati” : “Tutti i medici di medicina generale della Fimmg Napoli sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale. A preoccuparci è il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche, ma anche l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche“. A tenere alta l’attenzione sull’epidemia influenzale sono i medici di famiglia della Fimmg ...

Allerta Meteo - massima Attenzione : si sta formando il “Ciclone della Candelora” - Sabato 3 Febbraio NEVE al Nord da Bologna a Venezia e Trieste - forte MALTEMPO al Sud : 1/30 ...

Napoli - Callejon : "Attenzione alla trappola Benevento" : L'esterno spagnolo, in una chiacchierata a Radio Kiss Kiss, ha analizzato il momento degli azzurri, con l'occhio già proiettato al match del Vigorito: ''Servirà la giusta mentalità per evitare ...

Problemi con la batteria dell’Iphone? Attenzione alle riparazioni : potreste fare la fine di questo (sfortunato) tecnico : In un negozio cinese, che si occupa di riparazioni di cellulari, un impiegato sta sostituendo la batteria di uno smartphone. Le immagini delle telecamere di sicurezza riprendono gli istanti in cui la batteria, probabilmente a causa di una fuoriuscita di polimeri di litio, prende fuoco e trasforma il telefonino in un lanciafiamme. Lo sfortunato dipendente, grazie ai buoni riflessi, riesce a schivare la fiammata. Attimi di panico ma per fortuna ...

Allegri : 'Stessa Attenzione in campionato : Roma, 31 gen. , askanews, 'Il primo round lo abbiamo conquistato lottando. Adesso non dobbiamo perdere la concentrazione : ora proseguiamo con questa attenzione in campionato!'. E' il tweet notturno ...

L'Eco di Bergamo - "Grande Attenzione alle comunità. E quando l'Atalanta vince " : Cosa non deve mancare mai nella prima pagina? "La prima è fortemente disegnata sulla cronaca locale. Mi piace l'idea di avere poi una bella fotonotizia e un " fogliettoncino " su un fatto curioso e ...

Cambio dei parcometri - stop alle multe e più Attenzione ai cittadini : Da Tommaso Bori e Sarah Bistocchi Il 2018 ha portato ai perugini un ulteriore grattacapo: il Cambio parcometri installati da SIPA in tutte le aree del Comune di Perugia, non ultimo in centro storico ...

Forte scossa di terremoto al Nord - paura in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - Attenzione alle Alpi… : Le Alpi continuano a “ballare”: dopo i forti terremoti dei giorni scorsi (magnitudo 3.9 al confine Italia-Slovenia e magnitudo 4.0 tra Austria e Svizzera), un’altra Forte scossa di magnitudo 3.8 secondo i dati pubblicati dall’INGV ha colpito il Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, alle 18:39 di oggi pomeriggio, con epicentro a Tolmezzo nell’alto Friuli. Ipocentro a 8.6km di profondità. Anche questa scossa è stata ...

Attenzione alle lavastoviglie : rifugio di funghi e batteri : Le lavastoviglie sono un'elemento molto utilizzato dalla famiglie italiane, specialmente quelle più numerose. L'apparecchio domestico è considerato molto comodo per velocizzare il lavaggio dei piatti, ma spesso all'interno di esso si nascondo batteri pericolosi per la salute. Prestate Attenzione Uno studio condotto dall'Università di Copenaghen e da quella di Lubiana ha appunto rivelato la non sterilità della lavastoviglie. I ricercatori hanno ...

Il Viminale alle Questure : “Attenzione all'arrivo della pistola da portafoglio” : Il Viminale alle Questure: “Attenzione all'arrivo della pistola da portafoglio” La nuova arma pesa solo 200 gr ma è pericolosa come i modelli tradizionali Continua a leggere L'articolo Il Viminale alle Questure: “Attenzione all'arrivo della pistola da portafoglio” sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta Meteo - Attenzione a Mercoledì 17 Gennaio : possibile NEVE a sorpresa al Nord/Est - fiocchi anche a Venezia e Trieste [MAPPE] : 1/12 ...

Paolo Fox / Oroscopo - oggi 13 gennaio 2018? - LatteMiele : Vergine Attenzione alle cose importanti : Oroscopo 2018, 13 gennaio, previsioni di Paolo Fox: Pesci stanchi, hanno aiutato troppo gli altri. Ritardi per i Gemelli che creano non pochi disagi. Che sabato sarà per i segni zodiacali^(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:39:00 GMT)

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : Attenzione al violento temporale in atto sullo Stretto di Messina [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dal ciclone che dal basso Tirreno si sta portando sul mar Jonio diventa sempre più intenso in serata al Sud Italia. attenzione al forte temporale in formazione sullo Stretto di Messina: negli ultimi minuti ha già scaricato 11mm di pioggia a Fiumedinisi, nel messinese jonico, e si sta ingrossando verso il reggino. Intanto proprio nel reggino tra Scilla e Villa San Giovanni si sta formando un altro ...