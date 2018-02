Attacco hacker al Pd di Firenze | online anche i dati di Renzi

USA - aeroporti nel caos da New York a Denver : i computer in tilt. Sospetto Attacco hacker : USA, aeroporti nel caos da New York a Denver: i computer in tilt. Sospetto attacco hacker Interruzione di due ore del sistema di verifica dell’immigrazione. Inevitabili i disagi per migliaia di passeggeri in tutti gli scali americani. “Non sappiamo se è attacco hacker” fanno sapere dall’agenzia delle dogane.Continua a leggere Interruzione di due ore del […] L'articolo USA, aeroporti nel caos da New York a Denver: i ...