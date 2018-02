Aston Martin Valkyrie | c’è chi l’ha ordinata con vernice alla polvere di Luna – FOTO

F1 - Mondiale 2018 : rientrano Alfa Romeo e Robert Kubica - in pista l'Aston Martin Video : Il Campionato Mondiale di #Formula Uno 1 edizione 2018 è alle porte. Iniziera' con il GP d'Australia, all'Albert Park di Melbourne, il 25 marzo e si concludera' il 25 novembre dopo 21 gare una in più del 2017, ad Abu Dhabi. La prima bozza del campionato, confermata a dicembre, prevede diversi cambiamenti e novita', a partire dal re-inserimento in calendario dei Gran Premi di Germania e Francia. La gara in Russia è stata riportata in autunno per ...

F1 - Mondiale 2018 : rientrano Alfa Romeo e Robert Kubica - in pista l'Aston Martin : Il Campionato Mondiale di Formula Uno 1 edizione 2018 è alle porte. Inizierà con il GP d'Australia, all'Albert Park di Melbourne, il 25 marzo e si concluderà il 25 novembre dopo 21 gare (una in più del 2017), ad Abu Dhabi. La prima bozza del campionato, confermata a dicembre, prevede diversi cambiamenti e novità, a partire dal re-inserimento in calendario dei Gran Premi di Germania e Francia. La gara in Russia è stata riportata in autunno per ...

Aston Martin - il futuro è elettrico e a trazione cinese : ROMA - Nel giugno 2017, Aston Martin aveva annunciato il debutto della prima sportiva elettrica entro il 2019 , stesso anno della Porsche Mission E , , la RapidE , in edizione limitata a soli 155 ...

Ordina un'Aston Martin con vernice alla polvere di luna : Della polvere lunare, del resto, esistono al mondo solo piccolissime quantità tutte 'recuperate' al rientro degli astronauti dopo le diverse missioni sul nostro satellite. Unico caso di 'valutazione' ...

F1 - possibile ritorno di Cosworth con Aston Martin : TORINO - Non sembra più solamente un'ipotesi un rientro della Cosworth in Formula 1. A confermare l'intenzione di voler tornare nel Circus a partire dal 2021 è il direttore generale Bruce Wood in un'...

Aston Martin Is Said to Seek $6.8 Billion Value in IPO Talks (1) : Investors' interest in an IPO this year could be bolstered by the planned expansion into the lucrative sport utility vehicle segment starting in 2019, the people Said. An Aston Martin share sale in ...

Aston Martin Is Said to Seek $6.8 Billion Value in Potential IPO : Investors' interest in an IPO this year could be bolstered by the planned expansion into the lucrative sport-utility vehicle segment starting in 2019, the people Said. An Aston Martin share sale in ...

Aston Martin - Chiude l'anno con vendite in aumento : L'Aston Martin mette a segno nel 2017 il miglior risultato di vendita degli ultimi nove anni e rivede al rialzo le prospettive finanziarie per l'intero esercizio. La Casa britannica, nota per aver fornito la maggior parte delle vetture guidate dall'agente segreto James Bond nella saga cinematografica 007, ha in particolare commercializzato l'anno scorso 5.117 vetture, con le vendite dei concessionari in crescita di ben il 58%, grazie alla forte ...

Aston Martin Vulcan AMR Pro - da Le Mans alla strada. L' hypercar ha un V12 da 850 cv : LONDRA - Pochi collezionisti di hypercar e di altri bolidi superesclusivi possono vantarsi si possedere un'auto che è unica al mondo. Grazie al professionale intervento degli specialisti...

F1 - al via la partnership Aston Martin-Red Bull Racing : ROMA - Cambio di nome nuovo logo per la stagione 2018: nel prossimo mondiale comincerà la partnership, siglata a settembre, tra la Red Bull e la Aston Martin, storica casa automobilistica britannica. ...

Aston Martin Vulcan AMR Pro diventa una hypercar stradale : ROMA - Pochi collezionisti di hypercar e di altri bolidi superesclusivi possono vantarsi si possedere un'auto che è unica al mondo. Grazie al professionale intervento degli specialisti della RML Group, azienda britannica che si occupa della costruzione di vetture da competizione e di restauri ad altissimo livello, una delle ...

Aston Martin - Due assunzioni per le nuove sportive : La Aston Martin ha messo a segno due importanti acquisizioni nel campo delle risorse umane annunciando l'ingresso nel proprio team di Chris Goodwin e di Simone Rizzuto. Goodwin, storico collaudatore McLaren, ricoprirà il nuovo ruolo di Expert High Performance Test Driver, mentre Simone Rizzuto, ex responsabile dei collaudi prestazionali e dell'integrazione per Maserati e Alfa Romeo, ricoprirà invece il ruolo Chief Engineer nel settore ...

Aston Martin - Nuove voci sul futuro della Casa britannica : L'Aston Martin vede crescere vendite, ricavi e utili e gli azionisti iniziano a valutare quale strada intraprendere per valorizzare il successo della Casa britannica. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Reuters, Investindustrial e il gruppo di investitori del Kuwait, titolari nel complesso di oltre il 90% del capitale della società, hanno scelto la banca d'affari Lazard per preparare il terreno alla quotazione in Borsa o alla ...

Aston Martin - Bonomi prende il controllo : C'è un'Italia che si muove controcorrente e si consolida sui mercati internazionali. Investindustrial, il fondo anglo-italiano guidato da Andrea Bonomi accelera questo indirizzo ed entro fine anno, ...