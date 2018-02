Anziana con polsi legati morta in casa

Alessandria - Anziana trovata in casa con i polsi legati muore di freddo durante i soccorsi : L’hanno trovata con i polsi legati e in uno stato di semi incoscienza causato dall’ipotermia, che poco l’ha portata alla morte. Sono stati inutili i soccorsi a una donna di 71 anni, che era nella sua casa in una frazione di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. L’ipotesi più probabile al momento è che la donna sia stata immobilizzata da rapinatori. A trovarla e a dare l’allarme è stato il figlio dopo essere giunto ...

Badante picchia Anziana : la figlia vede tutto in diretta con la videocamera : A Kettering, in Inghilterra, la Badante 46enne Stacey George ha picchiato e insultato la donna anziana e affetta da demenza di cui si doveva occupare. La Badante non sapeva che la figlia della donna, Gina Owen, aveva installato una telecamera che...

Bambina di 8 anni con il corpo da Anziana : ecco la storia di Lucy Video : #Lucy Parke era una Bambina di soli 8 anni di Ballyward, nell'Irlanda del Nord. La piccola, nonostante la sua giovane eta', appariva in un corpo da centenaria perchè affetta dalla sindrome di Hutchinson-Gilfor. Tale malattia è conosciuta anche con il nome di progeria ed altera la fisicita' del corpo di un essere umano, portandolo ad un invecchiamento precoce anche se non cambiano le funzioni mentali. Esistono tre forme di progeria: quella ...

Lucy Parke/ Morta la bambina di 8 anni con il corpo da Anziana : “Ora è libera dal dolore” : Lucy Parke, Morta la bambina di 8 anni con il corpo da anziana: “Ora è libera dal dolore”. Le ultime notizie sulla piccola che soffriva della sindrome di Hutchinson-Gilford, la progeria.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Bitonto - agguato in strada : l'Anziana uccisa vittima di uno scontro tra clan : Perquisizioni e audizioni di persone sentite sono andate avanti per tutta la notte nell'ambito delle indagini sull'agguato di sabato mattina nel centro storico di Bitonto (Bari) nel quale ha perso la ...

Reggio Emilia - Anziana con difficoltà motorie cacciata da casa e lasciata al gelo dalla figlia. Due denunciati : L’ha cacciata da casa e lasciata in strada al gelo. E lì l’anziana è rimasta, infreddolita, fino a quando non è stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi. La donna, con evidenti difficoltà motorie, è stata messa alla porta dalla figlia dopo un banale litigio, nonostante le temperature fossero abbondantemente sotto zero. Dopo che è scattato l’allarme, i soccorsi hanno trasportato l’anziana in ospedale. Svolte ...

Bari - Anziana uccisa in strada/ Spari in centro Bitonto - regolamento di conti tra clan : usata come scudo umano : anziana uccisa in strada a Bitonto: una donna di 84 anni è stata raggiunta da alcuni colpi da arma da fuoco. Erano diretti ad un giovane con precedenti rimasto ferito nell'agguato?(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:43:00 GMT)

Agguato contro pregiudicato a Bitonto - si salva usando un'Anziana come "scudo". La donna è morta : Anna Rosa Tarantino passava di lì e si è trovata nel mezzo dell'Agguato a Bitonto. L'obiettivo dei sicari era probabilmente un ventenne con precedenti penali, Giuseppe Casadibari, forse legato ad un clan locale, che però ha agguantato l'anziana signora, 84 anni, e l'avrebbe utilizzata come "scudo" per proteggersi dai colpi che lo hanno solo ferito. La donna è deceduta, mentre il giovane è ricoverato al ...

