ANNA DAN | MOGLIE DI GIANNI MORANDI Gli farà foto anche a Sanremo 2018?

Crozza-Berlusconi : “Via 600mila migranti per pericolo di reati. I condANNAti per frode fiscale invece restino” : “Io sposo la causa di Berlusconi. Quell’uomo lì avrà anche qualche migliaio di milione di difettucci, però ieri, dopo i fatti di Macerata, ha smandibolato una cosa sacrosanta. Ha detto che dobbiamo cacciare da questo Paese 600mila immigrati“. Inizia così, a Che fuori tempo che fa (Rai Uno), l’ironico endorsement di Maurizio Crozza per Silvio Berlusconi, di cui propone una esilarante imitazione L'articolo ...

Asp Reggio C : dipendenti condANNAti ma ancora nel libro paga : Alcuni erano stati condannati per reati di mafia o comunque interdetti dai pubblici uffici. La denuncia presentata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria di Reggio Calabria

La corsa degli "impresentabili" per il parlamento : sono 8 i condANNAti e una trentina gli imputati. Ecco i nomi : nomi ai quali " come scrive oggi Repubblica - la realtà politica italiana non vuole rinunciare nonostante i guai con la giustizia. Senza contare altre decine di indagati eccellenti di cui si è ...

La terza e ultima sentenza per Larry Nassar - ex medico della nazionale USA di ginnastica accusato di molestie - prevede una condANNA da 40 a 125 anni di prigione : La terza e ultima sentenza per Larry Nassar – l’ex medico della nazionale statunitense di ginnastica e dell’Università del Michigan ha molestato sessualmente circa 260 ragazze – prevede una condanna da 40 a 125 anni di prigione. Nassar è stato The post La terza e ultima sentenza per Larry Nassar, ex medico della nazionale USA di ginnastica accusato di molestie, prevede una condanna da 40 a 125 anni di prigione appeared first on Il Post.

Calcio - Serie A 2018 : Lazio-Genoa 1-2. Diego Laxalt in pieno recupero condANNA i biancocelesti : il posticipo della 23a giornata del campionato di Calcio di Serie A regala una sorpresa: il Genoa di Davide Ballardini espugna l’Olimpico di Roma in pieno recupero e batte la Lazio con il punteggio di 1-2. I biancocelesti, alla seconda sconfitta consecutiva, restano comunque terzi a quota 46, mentre i rossoblu si allontanano dalla zona calda salendo in 13a posizione con 24 punti. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Goran Pandev, al ...

Mantova - estorcevano notti di sesso ai trans : condANNAti due carabinieri : Pretendevano da due trans brasiliani, prestazioni sessuali gratuite, sotto la minaccia di espulsione dal momento che le vittime non avevano i documenti in regola, per questo due carabinieri in ...

Gli spari di Macerata sulla campagna elettorale. Destre in ordine sparso - condANNA ma rilancio sugli immigrati : Si condanna la violenza ma sul tema immigrazione Salvini accusa la Sinistra di 'aver riempito il paese di clandestini'. 'L'immigrazione incontrollata va regolata e non si può fare omertà sui reati ...

'Fedez menestrello dei No Expo - ispiratore dei black bloc' : Facci condANNAto - ecco quanto dovrà pagare : Il Tribunale di Milano ha condannato in sede civile al pagamento di 8mila euro, più le spese processuali, il giornalista Filippo Facci , e Facci in solido con il quotidiano Libero, con l'allora ...

Raid razzista di Macerata - condANNA Ue : un attacco ai nostri valori : "Un attacco volontario ai nostri valori fondamentali, un tentativo di distruggere il tessuto che ci lega come europei". Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, su ...

‘Ndrangheta - “condANNAti per mafia ma ancora stipendiati dall’Asp”. Tra loro anche il mandante dell’omicidio Fortugno : Condannati per reati gravissimi, anche di mafia, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, eppure ancora stipendiati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Ricevono regolarmente il bonifico alla fine del mese, in alcuni casi da anni, anche se avrebbero dovuto essere licenziati. Tra i nomi che figurano nell’elenco, anche se per un periodo di un solo anno, c’è anche quello di Alessandro Marcianò, il caposala ...

Basket - Eurolega - GiANNAkopoulos - rosso di un anno "Un danno per il basket" : ... come si legge nel comunicato di Euroleague, 'mettono in pericolo le relazioni armoniose tra i club e sono dannose per lo sport del Basket". In un altro comunicato stampa, lo scorso 22 gennaio, ...