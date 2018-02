Ancora vendite a Wall Street Europa in rosso | a Milano premiata Intesa

Wall Street Ancora bersaglio di vendite : Dall'altra parte dell'oceano, il Governatore della BCE Mario Draghi, ha assicurato che " l'economia dell'area euro si sta espandendo al di sopra del suo potenziale ". Tra gli indici americani, il Dow ...

Ancora vendite sui mercati europei : Teleborsa, - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,246 ...

Europa apre la settimana in rosso - a Milano Ancora vendite su Leonardo : Listini continentali in difficoltà dopo la chiusura negativa oggi di Tokyo (-3,4%) e di Wall Street (-2,5% il Dow Jones) di venerdì. Il gruppo della difesa paga ancora la delusione degli operatori sul piano industriale mentre tengono le utility ...

La Seat accelera Ancora. Nel 2017 vendite cresciute del 14 - 6% - al top tra i marchi Volkswagen : BARCELLONA - Ormai lo possiamo dire con certezza: la Seat è definitivamente uscita dal tunnel e ora viaggia a velocità 'autostradale'. Lo conferma il miglior risultato di...

Mercato europeo - Vendite Ancora in crescita a novembre : +5 - 8% : Continua la crescita del Mercato auto europeo, sebbene con ritmi più contenuti. Nel mese di novembre le nuove immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono state 1.258.220, in aumento del 5,8% rispetto all'anno scorso. Spagna e Francia si confermano i mercati più forti, in crescita rispettivamente del 12,4% e del 10,3%. Bene anche la crescita di Germania (9,4%) e Italia (6,8%), mentre il Regno Unito continua a registrare risultati negativi, con ...

Auto Ancora in salita a novembre. Calano le vendite per FCA : (Teleborsa) - Mercato dell'Auto ancora in salita a novembre anche se mostra segnali di rallentamento rispetto al mese di ottobre. Le immatricolazioni Auto in Italia del mese di novembre sono aumentate ...

