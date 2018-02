Ancora guai all'Isola : denunciati due naufraghi - ecco chi e perchè : L’Isola dei Famosi continua a far chiacchierare tutto il pubblico e non solo. Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della lite tra Eva Henger e Francesco Monte. Durante la discussione l’ex attrice a luci rosse ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne, mentre tutti erano in villa prima di partite per l’Isola vera e propria, ha fatto uso di marijuana. Una dichiarazione davvero scioccante che non ha lasciato indifferente ...

Serie A - 23^ giornata : Higuain avverte il Tottenham. Riecco la Roma. Milan Ancora immaturo - ma… : Serie A, 23^ giornata: Higuain avverte il Tottenham. Riecco la Roma. Milan ancora immaturo, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A, 23^ giornata- Una 23a giornata all’insegna di una super Juventus targata Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino affonda il Sassuolo con una tripletta. In gol anche Khedira (2) e Pjanic. Una prestazione ...

Allegri : 'Cambieremo Ancora modulo. Rugani? Con Romagnoli è il giovane più forte. Matuidi? Guaio muscolare' : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria per 7-0 contro il Sassuolo: 'Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Venivamo dalla gara di Coppa Italia e potevamo avere un rilassamento ...

Juventus : Higuain - il meglio deve Ancora venire : TORINO - Segnare all'Allianz Stadium contro il Sassuolo non avrà il medesimo fascino di gonfiare la rete al José Alvalade, a San Siro o al San Paolo. Ma lo stesso rilievo, forse forse, sì. Perché là ...

Juventus - Ancora guai dall'infermeria : Allegri "inventa" l'11 anti Sassuolo

Higuain sull'astinenza da gol : 'Ancora? Sono sempre stato tranquillo' : La Juventus è ancora imbattuta a livello difensivo in Coppa: 'E' il lavoro di tutta la squadra - continua il Pipita ai microfoni di Rai Sport -, un obiettivo che ci poniamo' . Dopo tanta astinenza ha ...

Higuain Ancora a secco - Szczesny senza voto : PAGELLE Szczesny n.g. Taarabt e Pandev gli fanno il solletico. Serata di relax, zero parate, un'uscita alta nel finale. Lichtsteiner 6,5 Tra Barzagli e De Sciglio la spunta lo svizzero, prestazione ...

Fiorentina - Ancora guai in vista della Samp : nuovo forfait dopo Astori e Veretout? : Astori in difesa, Veretout in mezzo al campo ma non solo. Le cattive notizie per il tecnico della Fiorentina Pioli sembrano non essere terminate. Anche il reparto offensivo potrebbe registrare un’assenza pesante, vale a dire quella del francese Thereau. Quest’ultimo non ha preso parte all’ultimo allenamento della squadra viola e difficilmente partirà dal primo minuto nella gara di domenica contro la Sampdoria. Pioli sta già ...

Kevin Spacey indagato per una terza accusa di molestia sessuale - Ancora guai per l’ex star di House of Cards : Kevin Spacey indagato per una terza accusa di molestia sessuale a suo carico. L'inchiesta di Scotland Yard sull'attore Premio Oscar, sommerso da una valanga di denunce di vario genere - dall'abuso di potere ai comportamenti sessuali impropri - si estende a Londra e dintorni. Mentre Scotland Yard non ha fornito alcun nome ufficiale, un portavoce della polizia ha confermato che la nuova accusa riguarda la stessa persona che attualmente è ...

Murray Ancora nei guai : niente Australian Open : Prosegue il momento nero di Murray. L'ex numero uno, dopo aver saltato il torneo di Brisbane, ha fatto sapere che non parteciperà anche al primo Slam della stagione, ossia l'Australian Open (che dovrà ...

LIVE Hellas Verona-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : Ancora Higuain pericoloso : Supernews vi racconterà il match del 'Bentegodi', LIVE e cronaca in tempo reale a partire dalle 20:45. Notizie sul tema Mercato Juventus: Dybala non è più incedibile, contrasti società-fratello ...

Milan - i guai non sono Ancora finiti : c'è il derby di Coppa Italia per svoltare : I malanni di questo Milan non finiscono mai. Molti gli errori commessi: dai proclami della campagna acquisti fino a una preparazione atletica non ottimale, passando dalla paura di non risollevarsi più ...

Gatlin Ancora nei guai : guai in vista per il velocista statunitense Justin Gatlin. Secondo una inchiesta del britannico 'The Telegraph' l'Athletics Integrity Unit (entità creata dalla Iaaf e dall'Agenzia antidoping ...