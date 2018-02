Amici 2018 | Giuseppe Giofrè e Angelo Recchia stanno insieme? Il bacio fa chiacchierare ma

Einar e Irama ad Amici 2018 duettano a sorpresa durante la lezione di Carlo di Francesco : “La condivisione è molto importante - osservatevi” (video) : Einar e Irama ad Amici 2018 duettano in un mash-up tra i loro singoli. durante l'appuntamento con il pomeridiano di Amici di martedì 6 febbraio, i due cantanti si sono ritrovati ad improvvisare insieme. Aspettando la lezione di Carlo Di Francesco, Einar e Irama hanno intonato i rispettivi singoli Non c'è e Che ne sai, in un duetto che ha coniugato le parti melodiche eseguite dal cantante titolare della squadra del Ferro e il rap del cantante ...

Amici 2018 - due ballerini professionisti si baciano all'improvviso : ecco video e foto : Giuseppe Giofrè e Angelo Recchia stanno insieme? Domanda che si sono posti molti fan dei ballerini, che non riescono proprio a capire se la loro sia una semplice Amicizia o se invece ci sia qualcosa di più, di cui non vogliono apertamente parlare (col loro carico di buone ragioni). Trascorrono tanto tempo insieme, pubblicano spesso e volentieri foto molto carine - in cui non mancano baci e abbracci sul letto - e non hanno nessuna intenzione di ...

Amici 2018 anticipazioni lunedì 5 febbraio : gli allievi a rischio eliminazione : Puntata tranquilla ad Amici 2018 e le anticipazioni per lunedì 5 febbraio stavolta non ci terranno col fiato sospeso: Einar ha superato la sfida, che per fortuna si è svolta nell'orario di puntata e non passeremo il weekend in attesa di scoprire il suo destino. È stato un pomeriggio impegnativo per il cantante di Brescia, dal punto di vista emotivo, ma le critiche, anzi i consigli che i professori gli hanno dato dopo la sua esibizione nella ...

Video e testo di Bianca di Leonardo Monteiro - da Amici di Maria De Filippi a Sanremo 2018 per inseguire un sogno : Bianca di Leonardo Monteiro è una delle canzoni in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Il cantante debutterà sul palco dell'Ariston nei prossimi giorni durante la 68esima edizione della kermesse con il brano Bianca, una ballad molto intima e di carattere emozionale. Bianca racconta una storia d'amore finita per un tradimento, ma viene trattata con estrema dolcezza. L'amore raccontato in Bianca di Leonardo Monteiro a ...

Il Dopofestival di Sanremo 2018 di Edoardo Leo - un appuntamento tra Amici e la classifica stilata dai Big : tutte le novità : Torna anche quest'anno il Dopofestival di Sanremo 2018, in seconda serata su Rai 1 a seguito dell'appuntamento con il Festival di Sanremo. Il Dopofestival di Sanremo 2018 andrà in onda ogni sera dal 6 al 10 febbraio dopo il Festival, e quest'anno è condotto dall'attore e regista Edoardo Leo, grande protagonista di Smetto quando voglio. L'attore sarà accompagnato nell'avventura del Dopofestival da un parterre di attori e colleghi, quali la ...

Amici17 : diretta del 3 febbraio 2018 - sfide - eliminati e streaming Video : Come da alcune settimane a questa parte, anche oggi, sabato 3 febbraio abbiamo assistito alla diretta di #Amici 17. L'appuntamento con il serale si avvicina sempre di più e nelle scorse settimane i colpi di scena non sono mancati [Video]. Anche in questa nuova puntata ci sono stati i soliti scontri tra i professori ed allievi, ormai le discussioni tra la maestra Celentano e Valentina, tra Luca e Zerbi, per chi segue tutti i giorni il pomeridiano ...

Amici 17/Diretta - video : Einar - in lacrime e consolato da Maria De Filippi - vince la sfida (3 febbraio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:53:00 GMT)

Amici 17 – Nona puntata del 3 febbraio 2018. : Diciassette edizioni e non sentirle. Amici di Maria de Filippi, il talent show più seguito e più longevo d’Italia torna questo pomeriggio alle 14:15 su Canale 5 con l’ottava puntata in diretta della nuova edizione. Come sempre, si parte dal Pomeridiano, che accompagnerà il pubblico del sabato pomeriggio almeno fino a marzo, con una serie di sfide che vedrà ridurre il numero di concorrenti fino a dodici, i quali si giocheranno la ...

Einar piange ad Amici 2018 : l’abbraccio di Maria De Filippi (VIDEO) : Amici 17: Maria de Filippi consola Einar in diretta Non è stata una bella puntata quella di oggi di Amici 2018 per Einar: il giovane cantante è addirittura scoppiato a piangere a dirotto tanto che è dovuta intervenire persino Maria De Filippi a consolarlo. Cosa è successo nel dettaglio? Einar inizialmente si è sfidato contro Irama, e le due esibizioni hanno avuto esiti completamente diversi: se Irama ha ricevuto infatti molti complimenti da ...

