Allerta Meteo | ancora un avviso della protezione civile per i forti temporali delle

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : codice giallo sul Carso : Un’Allerta meteo ‘giallo’ e’ stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per domani a causa di precipitazioni nevose e fenomeni di gelicidio previsti sul Carso. La Protezione civile raccomanda “la massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento e l’attivazione dei piani neve, ove previsti”. Domani sull’Adriatico si ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : rischio valanghe da debole a marcato : Le ultime precipitazioni in Emilia-Romagna “che, localmente, hanno superato i 110 centimetri di neve, hanno innalzato il grado di pericolo valanghe da 1, ossia debole a 3, ossia marcato 3 in modo particolare sul settore centrale dell’Appennino Emiliano” quello che riguarda l’Aappennino reggiano, modenese e bolognese. E’ quanto si legge in una nota dei Carabinieri specializzati nei rilievi meteomont. L’altezza ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per rischio idrogeologico e neve : Una perturbazione in avvicinamento all’Italia, interesserà anche la Toscana facendo scattare un codice giallo per rischio idrogeologico e neve dalle 13 di oggi, martedì 6 febbraio, alle 23,59 di domani, mercoledì, su gran parte della regione centromeridionale, in Garfagnana, Lunigiana e sull’Appennino Tosco-romagnolo. In particolare, oggi piogge sparse generalmente di debole o moderata intensità sono possibili su tutte le aree, ma in ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo da oggi per le successive 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che da oggi pomeriggio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Lazio meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti ...

Allerta Meteo Liguria : modificata e prolungata la criticità per neve - ecco bollettino e previsioni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA B (COMUNI INTERNI): Allerta GIALLAfino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLAfino alle 18 di oggi, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO, poi Allerta ARANCIONE fino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA E: Allerta GIALLA fino alle 9 ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” in tutta la regione dalle 22 : La Protezione civile della regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” valida a partire dalle ore 22 e fino alla stessa ora di domani sull’intero territorio. Le piogge che insistono sulla Campania, infatti, dalla tarda serata potrebbero dar luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico. Il quadro Meteo parla di “Precipitazioni sparse, anche a possibile carattere di rovescio o temporale, ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : pericolosissimo temporale “V-Shaped” in Sicilia - massima attenzione [LIVE] : 1/9 ...

Allerta Meteo Sicilia : violento temporale V-shaped fra trapanese - palermitano e agrigentino - rischio NUBIFRAGI : Forte temporale in atto sulla Sicilia. NUBIFRAGI tra trapanese e palermitano, persisteranno per molte ore! Massima Allerta meteo. Allerta meteo Sicilia/ Un vasto e violento temporale V-shaped...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia : ancora neve al Nord/Ovest - forti piogge e temporali al Centro/Sud : Allerta Meteo – Una saccatura presente sul Mediterraneo occidentale determinerà ancora condizioni di maltempo sull’Italia, apportando nevicate a bassa quota sul Nord-Ovest e precipitazioni anche a carattere temporalesco al Centro-sud, con fenomeni che potranno risultare più intensi su alcune zone della Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Sicilia : in arrivo temporali e forti raffiche di vento : Allerta meteo gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta meteo ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Protezione civile della Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per rischio neve, valida dalla mezzanotte, sulle Prealpi Varesine, bergamasche e bresciane, nella fascia collinare Oltrepo’ Pavese e sull’Appennino pavese. Domani sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti sulla Lombardia, con precipitazioni deboli a carattere intermittente. Fenomeni che tenderanno a divenire più diffusi in serata. neve attesa ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per neve - ecco il bollettino di Arpal : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di DOMANI, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO ZONE D e E: Allerta GIALLA fino alle 15 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO. ...