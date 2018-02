All' Ara Pacis ' Magnum Manifesto' | le foto che raccontano il mondo

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti Alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Sabato, con la sprint femminile, si aprirà il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tanti, sia in campo femminile che in campo maschile, i pretendenti alle medaglie. Andiamo a vedere chi sono gli atleti più attesi in vista dei Giochi in Corea del Sud, con tutti i favoriti e gli outsider per le medaglie divisi tra uomini, donne e successivamente le staffette. UOMINI Inutile girarci attorno. A PyeongChang ci ...

Tiziano Ferro sarà premiato a Hollywood per il suo contributo Alla musica italiana : Tiziano Ferro sta per ricevere un grande premio a Hollywood. Si tratta dell’Italian Excellence Award 2018 che il cantautore ritirerà nel corso della tredicesima edizione di “L.A., Italia – Film Fashion and Art Fest”, manifestazione che premia l’eccellenza artistica italiana e che promuove il cinema italiano nella settimana precedente agli Oscar. [arc id=”e2e564f4-970d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] ”Dopo ...

Oto Melara - l'Allarme : "Prove a fuoco bloccate - non si fattura" : La Spezia - Secondo il segretario della Uilm spezzina Graziano Leonardi, confermato stamani per la terza volta consecutiva, gli ultimi governi hanno esibito "disinteresse verso il progetto del Polo ...

Sanremo 2018; Claudio Baglioni e le luci Alla Barbara D'Urso - la scelta di non rispondere Alle provocazioni di Striscia. L'arrivo delle ... : Sanremo - C'è un po' di agitazione per l'inizio del Festival di Sanremo e naturalmente le indiscrezioni sul dietro le quinte si sprecano. @pieropeluoff #Sanremo2018 Un post condiviso da Claudio ...

Ansia in Europa : si avvicina la zanzara che porta la febbre giAlla e il virus Zika : Ansia in Europa: si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika Secondo gli esperti, dal 2007 la specie “Aedes aegypti” vive stabilmente a Madeira, intorno al Mar Nero, e sulla costa turca Continua a leggere L'articolo Ansia in Europa: si avvicina la zanzara che porta la febbre gialla e il virus Zika sembra essere il primo su NewsGo.

Maltempo nel Trapanese : nubifragio a Mazara del VAllo : “Nella prima mattinata di oggi il nostro territorio è stato colpito da un violento nubifragio. Abbiamo dovuto attivare la Protezione Civile comunale e chiamato anche dei volontari per darci una mano. Adesso la situazione si sta normalizzando grazie al fatto che l’intervento e’ stato concentrato in alcuni punti critici del nostro territorio”. Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, che ha attivato ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti Alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang assegnerà complessivamente nove medaglie, con due Gundersen, il 14 e 20 febbraio, e una gara a squadre che chiuderà il programma il 22 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia degli azzurri. Gundersen dal trampolino normale Partiamo dal campione in carica Eric Frenzel, che ha dominato il quadriennio olimpico ...

Sanremo 2018 - Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti sul palco insieme a Gianni Morandi : da “Completamente sold out” All’Ariston : Brusio in sala stampa. Tommaso Paradiso salirà sul palco con Gianni Morandi. Per una larga fetta di pubblico, c’è poco da spiegare: il (giovane, ma non giovanissimo) cantautore e paroliere più quotato del momento va a dare un colpo di brillantina al Re di Monghidoro. Per un’altra fetta di pubblico, però, quella che guarda il Festivàl ma raramente accende la radio e non ha molta dimestichezza con Youtube, “Paradiso” resta ...

Roma celebra i 70 anni di Magnum Photos All'Ara Pacis : Roma, 6 feb. , askanews, Roma celebra i 70 anni di Magnum Photos, la più grande agenzia fotogiornalistica del mondo, con una mostra ospitata all'Ara Pacis fino al 3 giugno. Creata da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David Seymour nell'aprile 1947, l'agenzia ha documentato guerre, ...

Quentin Tarantino risponde Alle accuse di Uma Thurman : Quentin Tarantino ha finalmente deciso di rispondere alle accuse di Uma Thurman, quest'ultima protagonista di un grave incidente stradale sul set di "Kill Bill". Il regista ha colto l'occasione di un'intervista per Deadline, esprimendo rammarico per quanto successo."Mi ha spezzato il cuore - ha detto il regista statunitense - Oltre a essere uno dei più grandi rimorsi della mia carriera, è uno dei più ...

Raz Degan All'Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà il vincitore della precedente edizione : Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Nemmeno un anno fa, ha trionfato nell'edizione precedente, e adesso potrebbe essere già volato in Honduras per ricoprire un ruolo per noi tutti ancora ignoto: avrebbe ricevuto una chiamata negli ultimi giorni... una chiamata decisamente inaspettata! Avrebbe infatti ricevuto una proposta da parte della produzione di entrare a far parte del cast dell'Isola 2018. Ma in quali vesti? Raz ha già avuto il suo ...

Quentin Tarantino risponde Alle accuse di Uma Thurman : “Sono colpevole di averla messa su quella macchina, ma non nel modo in cui tutti mi ritengono colpevole. Costringerla a fare quello stunt è il rimorso più grande della mia vita“. Così Quentin Tarantino risponde alle dichiarazioni di Uma Thurman, che lo scorso weekend, in una lunga intervista al New York Times, aveva finalmente trovato il modo di sfogare la sua frustrazione non solo nei confronti di Harvey Weinstein, ma anche ...

LAURA PAUSINI OGGI NON CANTA A SANREMO 2018/ Assente Alla prima serata del Festival : ecco quando sarà ospite : LAURA PAUSINI non CANTA a SANREMO: messa ko dalla laringite non salirà sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival 2018. Ma l'appuntamento con Claudio Baglioni è solo rimandato...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:55:00 GMT)