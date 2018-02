Accesso abusivo a Rousseau | il docente del Politecnico | Hacker etico | ha svelato

repubblica

: Perquisizione e ispezione informatica della #PoliziaPostale Milano a indiziato accesso abusivo piattaforma informat… - poliziadistato : Perquisizione e ispezione informatica della #PoliziaPostale Milano a indiziato accesso abusivo piattaforma informat… -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Stefano Zanero, informatico dell'università di Milano, si propone come consulente pro bono per lo studente 26enne di Padova indagato per l'intrusione nella...