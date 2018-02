A Macerata l' immigrazione è un problema complesso | la Sinistra non rinunci a suoi valori

huffingtonpost

(Di martedì 6 febbraio 2018) I fatti dici dicono che siamo di fronte a segnali di una deriva d'intolleranza, estremismo, odio sociale. Un cittadino italiano ha sparato contro le prime persone di colore che si è trovato a portata di mano: non contava neppure la nazionalità, non poteva conoscerla. Contava solo il colore della pelle. E tutto questo per assegnarsi un diritto di vendetta contro il presunto colpevole di un ignobile, atroce delitto. È ovvio che quel crimine esige il massimo della fermezza, ma non è certo una motivazione per regolamenti di conti personali. Non solo la democrazia, ma semplicemente la civiltà non può tollerarlo. Il responsabile di un'aggressione armata contro persone pacifiche rivendica come ideologia il fascismo. La bandiera italiana, no, quella non può usarla: rappresenta la Repubblica nata contro il fascismo e fondata sulla ...