68° Festival di Sanremo – Prima serata del 06 02 2018 – Tutti i cantanti in gara Ospiti

Sanremo : 24 ore al via del 68° Festival - domani Fiorello e Laura Pausini : ... Frida, , Diodato e Roy Paci , Adesso, , Mario Biondi , Rivederti, , Luca Barbarossa , Passame er sale, nella foto qui sopra, , , Lo stato sociale , Una vita in vacanza, , Annalisa , Il mondo prima ...

Sanremo : martedì apre i battenti il 68° Festival - il primo di Baglioni : Fiorello, Giorgia, Laura Pausini, Gino Paoli e Danilo Rea, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, i Negramaro, il trio Nek, Pezzali e Renga, i "tenorini" de Il Volo e Piero Pelù. Si sta rivelando in queste ...

Musica LEONARDO MONTEIRO in gara al 68° Festival di SANREMO nella sezione "Nuove proposte" : ... Nar International, , già in rotazione radiofonica e disponibile in digital dowload e su tutte le piattaforme streaming. A dirigere l'orchestra per LEONARDO MONTEIRO sarà il Maestro Dariana Koumanova,...

DECIBEL : in gara nella sezione Campioni del 68° Festival di Sanremo con “LETTERA DAL DUCA” : tteso ritorno al Festival di Sanremo per i DECIBEL che saranno in gara, nella sezione Campioni, con “LETTERA DAL DUCA”, brano che sarà contenuto nel loro nuovo album d’inediti “L’ANTICRISTO” (Sony Music Italy), già disponibile in pre-order e in uscita il 16 febbraio. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per i DECIBEL sarà il Maestro Roberto Rossi. nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio, i DECIBEL ospiteranno sul palco del ...

Sting e Shaggy ospiti alla 68° edizione del Festival di Sanremo : Sting e Shaggy sono i primi ospiti internazionali della 68° edizione del Festival della Canzone Italiana. Sting si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con un omaggio all'Italia. ...

Sanremo 2018 : tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana : Sanremo 2018 partirà il 6 febbraio e durerà come tradizione cinque serate fino alla finale di sabato 10 febbraio. Ecco di seguito tutte le novità di questa edizione del 68° Festival della Canzone Italiana. LA GUIDA COMPLETA SU #Sanremo Sanremo 2018: tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana CONDUTTORI. La prima novità saliente è il cambio effettuato alla guida del Festival. Terminata l’era di Carlo Conti (durata per ben tre ...

Red Canzian in gara al al 68° Festival di Sanremo con il coraggio di ricominciare : RED Canzian sarà in gara al 68° Festival di Sanremo con “OGNUNO HA IL SUO RACCONTO”, brano che conferma la collaborazione artistica tra Miki Porru (LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU DOMANIPRESS) e Red Canzian e che sarà contenuto nel nuovo album di inediti dell’artista, “TESTIMONE DEL TEMPO”, in uscita su etichetta BMG RIGHTS MANAGEMENT il 16 febbraio. “Testimone del tempo” conterrà 13 brani che riassumono il viaggio della carriera di Red ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - C'è posta per te/ La showgirl gasatissima di partecipare al 68° Festival : Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi saranno tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, programma di Maria De Filippi. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:10:00 GMT)