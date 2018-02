5 programmi che hanno cambiato la rappresentazione lgbt in tv : “Lo show originale si batteva per la tolleranza, noi ci battiamo per l’accettazione“: inizia così il trailer, che si può vedere anche qui sotto, di Queer Eye, il nuovo reality che dal 7 febbraio riporta su Netflix un format già andato in onda sui canali americani nei primi anni Duemila. Il revival vedrà cinque uomini omosessuali, ognuno dedicato a un particolare settore come il beauty o l’abbigliamento, occuparsi di un ...

Sanremo è Sanremo #1 – Gli ospiti - i programmi che parlano del Festival e le dichiarazioni della prima conferenza stampa. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

programmi TV di stasera - domenica 4 febbraio 2018. A Che Tempo che Fa Luca Zingaretti e Baglioni in collegamento da Sanremo : Che Tempo che Fa Rai1, ore 20.35: Che Tempo che fa Nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ospiti Johnny Dorelli, Luca Zingaretti, Carla Bruni e i Franz Ferdinand. In collegamento da Sanremo, Claudio Baglioni. A seguire Il Tavolo di Che Tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo ed Orietta Berti. Con loro questa sera Enzo Iacchetti, Giobbe ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : la copertura della RAI. Tutte le dirette e le repliche. Previsti diversi programmi : La rassegna a cinque cerchi sarà trasmessa integralmente su Eurosport, che offrirà una copertura completa e senza precedenti, tra canale satellitare e piattaforma streaming. In chiaro, invece, la Rai ...

Elezioni 2018 - i programmi dei partiti sul lavoro. Il fact checking : E, dunque, proseguire con la politica degli sgravi per le nuove assunzioni stabili, ma anche con interventi sul cuneo fiscale dei lavoratori assunti , con un taglio di 4 punti in più anni, . In ballo ...

programmi TV di stasera - giovedì 1 febbraio 2018. Su Rai3 ultimo appuntamento con M e Michele Santoro : Michele Santoro Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’amore sbagliato: Una ragazzina si ritrova a essere vittima di un atto di bullismo e, dalle indagini, uscirà un’inaspettata verità. Mentre il PN Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata, che è tornata a Spoleto per ...

Lombardia : Violi (M5S) - nulla a che spartire con programmi Gori e Fontana : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - "Devo ancora capire quali sono i punti dei programmi di Gori e Fontana, non sono ancora riuscito a leggere i loro programmi. Chi vuole ancora portare avanti le politiche portate avanti per vent'anni dal centrodestra e chi si propone come alternativa elogiando il ventenn

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, si voterà domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. Dopo la firma

Conti pubblici - Die Welt : “L’Italia è messa anche peggio della Grecia. Poca speranza dai programmi elettorali” : “L’Italia è l’assoluto fanalino di coda dell’eurozona, messo anche peggio della Grecia“. Lo sostiene il quotidiano tedesco Die Welt in un articolo intitolato “Se i greci lasciano indietro gli italiani” pubblicato il 25 gennaio. Secondo il quale il timore degli economisti delle banche d’affari è che alle prossime elezioni, indipendentemente da chi vinca, “non c’è da aspettarsi riforme di base”, ...

programmi TV di stasera - giovedì 25 gennaio 2018. Su Rai3 Michele Santoro con M : Michele Santoro Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La vera ricchezza: Una compagna di scuola di Sofia è stata aggredita. I Carabinieri e Don Matteo cercano di capire la dinamica dell’aggressione. Intanto la “Capitana” è determinata a riconquistare l’ex fidanzato, che sta pensando di farsi ...

FINANZA E POLITICA/ L'agenda Ue che cancella i programmi elettorali : Mentre in Italia prosegue la campagna elettorale, accelera il processo franco-tedesco per riformare la governance europea. Nuove regole e nuove sanzioni in arrivo. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 06:03:00 GMT)PIL E LAVORO/ Mattone, tasse e Trump: il mix giusto per la ripresa?, di U. BertoneFINANZA/ La partita del nuovo Governo con Parigi, Berlino e Bruxelles, di A. Lodolini

