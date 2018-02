18 squalificati in serie C

Giudice - otto gli squalificati in serie A - due giornate a Mazzarri : otto giocatori sono stati squalificati per una giornata dal Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea. Squalificato, ma per due giornate anche l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri. Tra i ...

Squalificati e Diffidati 23^ giornata Serie A 2017/2018

Squalificati E Diffidati 23^ giornata – Ecco l'elenco completo degli Squalificati e Diffidati del 23° turno di Serie A. 

Squalificati 
ATALANTA: nessuno 
BENEVENTO: Belec (3 turni), Lucioni (1 anno, doping) 
BOLOGNA: nessuno 
CAGLIARI: Pisacane (1 turno) 
CHIEVO: Cacciatore (2

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori. Gli squalificati (22^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori in vista della 22^ giornata del Campionato. E' emergenza in casa Cagliari tra assenti e squalificati.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Serie B - squalificati per tre giornate Ricci (Salernitana) e Bentivoglio (Venezia) : ROMA - Sono sei i giocatori fermati dal giudice sportivo nel campionato di Serie B. Due sono stati fermati per tre giornate. Si tratta di Simone Bentivoglio del Venezia ( "per avere, al 49' del ...

Giudice sportivo - gli squalificati di Serie B : batoste per Ricci e Bentivoglio : Tre turni di squalifica per Simone Bentivoglio (Venezia) e Matteo Ricci (Salernitana), entrambi espulsi nel corso di Salernitana-Venezia. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie B prendendo in esame le gare dell’ultimo turno. Il primo paga “per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”; il secondo “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, affrontato in maniera ...

squalificati serie A - le decisioni del giudice sportivo : chiusa la curva dell’Atalanta - stop per 4 calciatori : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Moduli - scelte e dubbi degli allenatori : tutti gli squalificati (22^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le scelte degli allenatori in vista dei match della 22^ giornata della cadetteria. Quali i dubbi di Boscaglia tornato sulla panchina del Brescia?.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:54:00 GMT)

Squalificati e Diffidati 21^ giornata Serie A 2017/2018

Squalificati E Diffidati 21^ giornata – Ecco l'elenco completo degli Squalificati e Diffidati del 21° turno di Serie A. 

Squalificati 
ATALANTA: De Roon (1 turno) 
BENEVENTO: Lucioni (1 anno, doping) 
BOLOGNA: nessuno 
CAGLIARI: Joao Pedro (2 turni) 
CHIEVO: nessuno 
CROTONE:

Serie A - sette squalificati per un turno : Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha squalificato sette giocatori per un turno: Marten De Roon (Atalanta), Jacopo Sala (Sampdoria), Davide Astori e ...