14 idee di regali per quelli che festeggiano San Valentino

10 idee per riciclare i regali con stile (on e off line) : Non buttiamo via nulla, e Natale è il miglior momento per sfoderare la nostre abilità di «ricicloni»: secondo una ricerca di Coldiretti/Ixe il 24% degli italiani (uno su 4) sta già pensando a come riciclare i regali indesiderati trovati sotto l’albero. Due, secondo lo stesso studio, le soluzioni che adotteremo: li restituiremo senza remore direttamente in negozio cambiando il prodotto o chiedendo un buono da rispendere o – nel 29% ...

Regali per calciofili : tutte le idee più strane a Natale : Tempo quasi scaduto per i Regali natalizi, chissà che l'ultimo assist non arrivi a favore dei calciofili più incalliti. Rivolto infatti ai maniaci del pallone, coloro che vivono in maniera viscerale ...

Regali di Natale - ecco sette idee “sciccose” per gli irriducibili dell’auto : Con le feste natalizie non c’è forse tutto il tempo per mettere in pratica le speciali idee-regalo proposte dal portale Wired e dedicate agli appassionati d’auto più irriducibili, ma vale in ogni caso la pena vederle in rassegna: si tratta di sette proposte anche piuttosto costose, naturalmente, ma che hanno il pregio di centrare in pieno attenzione ed emozioni di chi respira… a quattro ruote. Del resto, come aggiunge il popolare sito americano, ...

10 idee per impacchettare i regali di Natale : Il Natale è alle porte e noi stiamo correndo tra un negozio e l’altro per comprare il regalo perfetto a ognuno. I più organizzati li hanno già tutti e qualcuno sta aspettando gli ultimi pacchi ordinati online. Ma in ogni caso prima del 25 dicembre, affronteremo tutti lo stesso dramma: come impacchettarli? LEGGI ANCHEDecorazioni di Natale fai da te: ecco come prepararle con la carta riciclata Questo perché i pacchetti fai da te spesso non ...

idee regali Tecnologici tra 500 e 1000 euro : Spariamo sempre più in alto con tante Idee per fare Regali Tecnologici spendendo tra 500 e 1000 euro con Regali importanti solo per parenti ed amici strettissimi su cui vogliamo investire parecchi soldi Regali Tecnologici tra 500 e 1000 euro Natale è tra 2 settimane esatte e la corsa ai Regali è già partita per molti […]

idee Natale low cost : regali economici per tutti i gusti : ROMA – Natale è alle porte e la corsa ai regali per molti è già iniziata.Pensare ad un regalo per parenti e amici diventa in alcuni casi una vera e propria angoscia.Per non parlare poi del portafoglio, prima vera vittima delle spese natalizie.Ecco una piccola guida alle “Idee Natale low cost”, suggerimenti utili e, soprattutto, […] L'articolo Idee Natale low cost: regali economici per tutti i gusti sembra essere il primo su NewsGo.

idee regali Tecnologici tra 300 e 500 euro : Ancora un step e passiamo nel budget per fare Regali Tecnologici spendendo tra 300 e 500 euro e qui le cose iniziano a farsi serie con una bella selezione di smartphone, tablet, computer e molto altro Regali Tecnologici tra 300 e 500 euro Natale è tra pochi giorni, poco più di 2 settimane e la festa […]

idee regali Tecnologici tra 200 e 300 euro : Aumentiamo ancora il budget e per fare Regali Tecnologici spendendo tra 200 e 300 euro facendo un bel regalo importante. Abbiamo selezionato i migliori smartphone, tablet, console e gadget Tecnologici disponibili a tra 200 e 300 euro Regali Tecnologici tra 200 e 300 euro Natale è ormai vicino ed è già partita la corsa per fare i […]

idee regali Tecnologici tra 100 e 200 euro : Altra puntata con le Idee per fare Regali Tecnologici con un budget tra 100 e 200 euro, quindi potrete fare già bei Regali con smartphone, tablet, console e gadget Tecnologici per tutti i gusti a tra 100 e 200 euro Regali Tecnologici tra 100 e 200 euro Natale è ormai vicino ed è già partita […]

Regali di Natale - Venti idee per i bambini - FOTO GALLERY : Con la frenesia da shopping natalizio alle porte, abbiamo raccolto alcune idee da suggerirvi per i Regali destinati ai più piccoli, dopo quelle dedicate ai genitori. Proposte motoristiche, ovviamente, per baby appassionati: nella nostra GALLERY troverete garage per macchinine, modelli radiocomandati e non, babycar elettriche e cavalcabili, senza dimenticare i grandi classici come le costruzioni e le piste di auto, ma anche puzzle e articoli ...

idee regali Tecnologici tra 50 e 100 euro : Altra puntata con le Idee per fare Regali Tecnologici con un budget tra 50 e 100 euro, quindi più o meno per tutti. Abbiamo selezionato i migliori smartphone, tablet, console e gadget Tecnologici disponibili a tra 50 e 100 euro Regali Tecnologici tra 50 e 100 euro Natale è ormai vicino ed è già partita la […]

idee regali Tecnologici tra 20 e 50 euro : Ecco un’altra puntata con le Idee per fare Regali Tecnologici con un budget tra 20 e 50 euro che vi serviranno per acquistare tanti prodotti per i vostri amici e parenti Regali Tecnologici tra 20 e 50 euro Se anche voi per non farvi prendere dalla corsa ai Regali di Natale 2017 dell’ultimo minuto vi […]