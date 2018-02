Yakuza 6 | The Song of Life - prova

Yakuza 6 : The Song of Life è stato rimandato : Yakuza 6: The Song of Life è stato rimandato, riferisce Kotaku.A fare il triste annuncio è l'account ufficiale del gioco, il quale comunica che il titolo verrà lanciato il 17 aprile. In attesa del gioco, per i più impazienti una demo sarà disponibile il 27 febbraio.ATLUS ha dichiarato: "L'uscita di Yakuza 6: The Song of Life è stata posticipata il 17 aprile. Questa è stata una decisione aziendale difficile e non è stata presa alla leggera. Ma ...